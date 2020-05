Lantis vraagt vergunning aan voor tunnel Oosterweelverbinding, werken starten volgend jaar Kristof Pieters

01 mei 2020

13u38 0 Zwijndrecht/Beveren Lantis heeft donderdag een vergunningsaanvraag ingediend bij de Vlaamse Regering die haar toelaat om te starten met de bouw van een nieuwe tunnelverbinding van Linkeroever tot aan de Antwerpse Ring. De werken starten in 2021 en vanaf 2027 zal er al verkeer mogelijk zijn met bestemming haven.

De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring (R1) volledig rond, dankzij de aanleg van een nieuwe tunnel onder de Schelde, een nieuw op- en afrittencomplex in het zuiden van de haven en de bouw van een tunnel onder het Albertkanaal die aansluit op de R1 Noord. Dankzij deze nieuwe verbinding zal het verkeer niet alleen vlotter verlopen, maar ook veiliger zijn. Bij ongevallen is er bij een vervolledigde Ring steeds een alternatief beschikbaar.

Voor het zover is, moet Lantis de vergunning wel eerst effectief verkrijgen. Daarvoor is onder meer een openbaar onderzoek nodig. Gezien de huidige coronamaatregelen, en de beperkingen die daaruit voortvloeien, zal dit onderzoek een tikkeltje anders verlopen. Lantis stelt momenteel alles in het werk om ervoor te zorgen dat de burger “vanuit zijn kot” maximaal toegang heeft tot alle onderdelen van de vergunningsaanvraag. “Zo zal er tijdens de periode van het openbaar onderzoek een tijdelijke website gelanceerd worden waarop alle documenten en plannen van de aanvraag te raadplegen zijn”, zegt Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis. “Via virtuele zitdagen zullen individuele vragen van burgers beantwoord worden.” Er komt ook een beknopte folder over het project, die huis-aan-huis bedeeld wordt.

Wanneer Lantis de vergunning eind dit jaar verkrijgt, zullen de effectieve werken aan het eerste deel van het project, de nieuwe Scheldetunnel, begin 2021 van start gaan. De aannemer die deze werken zal uitvoeren, zal nog voor de zomer worden aangesteld. Zo kan hij al de nodige voorbereidingen treffen om het terrein bouwrijp te maken.

Als alles volgens plan verloopt, zal de ganse Oosterweelverbinding in 2030 in gebruik worden genomen. Tussentijds zullen er echter al delen worden opgeleverd. Op Linkeroever en in Zwijndrecht is de nieuwe snelweginfrastructuur in 2024 afgewerkt, de leefbaarheidsprojecten volgen het jaar daarop. Vanaf 2027 zal de Scheldetunnel voor het verkeer met bestemming haven open gesteld worden voor gebruik.