Lantis plaatst tijdelijke fietsbrug over E34, snelweg gaat nachtje dicht Kristof Pieters

26 juni 2019

10u13 1 Zwijndrecht/Melsele In de nacht van vrijdag 28 juni op zaterdag 29 juni plaatst Lantis een tijdelijke fietsbrug over de E34 ter hoogte van het op- en afritten complex Waaslandhaven-Oost. Om dit te kunnen realiseren, wordt de E34 afgesloten tussen het knooppunt St-Anna en het complex Melsele van 22 uur ‘s avonds tot 7 uur ’s ochtends en dat in beide rijrichtingen.

Het verkeer wordt op afstand omgeleid via de E17 en R4. Voor het lokale verkeer wordt een omleiding voorzien via het op- en afrittencomplex Melsele, de N450, N70 en Krijgsbaan (N419). Dit impliceert dat de signalisatie van de werken op de N70 (tussen N450 en St-Elisabethstraat) voor 1 nacht uit dienst gezet wordt om verkeer op de N70 in beide richtingen mogelijk te maken gedurende deze nacht.

De fietsbrug over de E34 heeft een tijdelijk karakter maar zal later nog door een definitief exemplaar worden vervangen. In de huidige situatie rijden fietsers naar de Waaslandhaven, door gebruik te maken van het fietspad dat langs de oprit van de E34 ligt. Vervolgens steken ze deze oprit én de Canadastraat over via een lichtengeregeld kruispunt, om zo hun weg te vervolgen langs de Keetberglaan of de Canadastraat. Tijdens de werfsituatie wil men de fietsers wegtrekken van de oprit, via een tijdelijke fietsbrug die in het noorden aansluit op een vrijliggend fietspad, parallel met de E34. Via het tijdelijke kruispunt Canadastraat/Keetberglaan, steken de fietsers dan over om hun weg te vervolgen. Deze tijdelijke fietsbrug zal vanaf medio augustus in dienst genomen worden. In de definitieve situatie komt er ook nog een fietstunnel onder de Canadastraat.