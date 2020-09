Lantis brengt vleermuizenbevolking in Sint-Annabos in kaart: “Als het moet, verhuizen we boom en vleermuis samen” Kristof Pieters

30 september 2020

14u20 1 Zwijndrecht

binnenkort deels gekapt wordt voor de Oosterweelverbinding. Bouwheer Lantis wil echter eerst zoveel mogelijk vleermuizen, een beschermde soort, nieuw onderdak geven. Hiervoor werden er nestkasten opgehangen in het Neuzenbergbos en Vredesbos. Gewapend met een boomcamera, vleermuisdetector en een warmtecamera brengt Bart Opstaele momenteel in kaart hoeveel vleermuizen er precies verblijven in het Sint-Annabos. Dat bos moetbinnenkort deels gekapt wordt voor de Oosterweelverbinding. Bouwheer Lantis wil echter eerst zoveel mogelijk vleermuizen, een beschermde soort, nieuw onderdak geven. Hiervoor werden er nestkasten opgehangen in het Neuzenbergbos en Vredesbos.

De studie naar het vleermuizenbestand wordt uitgevoerd door het bureau Greenspot uit Merelbeke. Ecoloog Bart Opstaele zal met een vleermuisdetector, een warmte- en een boomcamera alle bomen in de toekomstige werfzone van de Scheldetunnel controleren. Dat gebeurt na zonsondergang en in de vroege ochtend wanneer de vleermuizen actief zijn. “Vleermuizen die rondvliegen en op zoek zijn naar voedsel, slaken hoge tonen uit die voor ons onhoorbaar zijn. Die vangen we op met de vleermuisdetector. Zo weten we dat er vleermuizen actief zijn in het gebied", legt Opstaele uit. “Twee uur voor zonsopgang gaan we met de warmtecamera aan de slag. Dan scannen we de bomen op vleermuizen. Na een actieve nacht geven ze voldoende lichaamswarmte af om ze te detecteren. Dat gaat niet als de dieren al in winterslaap zijn. De boomcamera gebruiken we dan weer om in de boomspleten te kijken.”

Verhuisoperatie

Eens het aantal vleermuizen in kaart is gebracht, wordt bekeken hoe de dieren het minst verstoord worden tijdens de verhuisoperatie. Daarvoor zijn er verschillende manieren. “Is er in de bomen een holte waarin vleermuizen zitten, dan wordt er een luikje voor gehangen”, vervolgt Bart. “Zo kan de vleermuis ‘s avonds nog naar buiten, maar niet meer naar binnen. Bij moeilijk bereikbare holtes moet de boom blijven staan tot het voorjaar of gekapt worden en samen met de vleermuis verhuisd.”

Tijdens het onderzoek wordt er ook gecontroleerd op potentiële vleermuisbomen. Dat zijn bomen met holtes en spleten waarin vleermuizen zich na het onderzoek toch nog zouden kunnen nestelen. Om dat te vermijden, worden die bomen half oktober mee verwijderd.

Beschermde soort

“De Schelde is voor vleermuizen een belangrijke migratieroute”, legt Koen Maes, Expert natuur bij Lantis uit. “Soorten zoals de ruige dwergvleermuis komen vanuit Oost-Europa en trekken richting zuiden om te overwinteren. Ze verblijven overdag liefst in bomen langs rivieren of kanalen. Andere soorten overwinteren dan weer in forten of bunkers. Doordat vleermuizen beschermd zijn, mogen we geen bomen rooien waarin ze verblijven. De vleermuizen die toch in een boom wonen, moeten we dus eerst verhuizen. Om een zicht te krijgen op het aantal vleermuizen en hoe we hun verhuis best aanpakken, loopt er dus nu een studie.”

Vleermuiskasten

Een nieuwe verblijfplaats vinden de vleermuizen in de vleermuisnestkasten die Lantis heeft voorzien. Ook de gemeente Zwijndrecht stelt hiervoor bos ter beschikking. Zo werden er tientallen vleermuiskasten in het Neuzenbergbos en het Vredesbos gehangen. Op langere termijn komen er ook nog drie vleermuisbunkers: aan het toekomstige ecoduct op Linkeroever, ter hoogte van de geplande kluifrotonde van Waaslandhaven-Oost en aan het Noordkasteel op de rechteroever.

Start voorbereidende werken Scheldetunnel

Zodra de vleermuizen verhuisd zijn, kan de aannemer dit najaar starten met het bouwklaar maken van de toekomstige werfzone voor de Scheldetunnel. Die vertrekt ongeveer ter hoogte van het Noordkasteel en komt weer boven op Linkeroever tussen Blokkersdijk en het Sint-Annabos. Als alles volgens plan verloopt, dan zijn de werken aan de derde Scheldekruising klaar in 2027.