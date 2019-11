Lantis bouwt betoncentrale op Oosterweelwerf: “30.000 vrachtwagens worden zo van de weg gehaald” Kristof Pieters

08 november 2019

15u34 0 Zwijndrecht Een aannemer is gestart met de bouw van een tijdelijke betoncentrale ter hoogte van de Burchtse Weel. De centrale gaat midden november in gebruik en zal over een periode van 5 jaar niet minder dan 1 miljoen ton beton produceren voor de Oosterweelwerken. Daarmee worden 30.000 vrachtwagens van de weg gehaald.

Bij de aanleg van het nieuwe wegennet op Linkeroever en in Zwijndrecht heeft de aannemer van de Oosterweelwerken heel wat beton nodig. “Dat gebruikt hij voor de aanleg en vernieuwing van de wegen en voor de bouw van de constructies zoals bruggen en tunnels”, zegt woordvoerster Annik Dirkx. “Tegelijkertijd moet hij heel wat betonpuin dat afkomstig is van de oude infrastructuur afvoeren. Door het beton ter plaatse te maken, houden we 30.000 vrachtwagens van de weg. Bovendien blijft een groot deel van het oude betonpuin op de werf. Het wordt ter plaats gebroken en vervolgens gebruikt als grondstof. Ook het noodzakelijke zand en grind voeren we per schip aan, zo beperken we het grond- en materiaalvervoer over de weg en bijgevolg ook de hinder voor de omgeving tot een minimum.

De tijdelijke betoncentrale wordt ten zuiden van Antwerpen-West opgetrokken: centraal op de werf en vlakbij de aanmeerlocatie op de Beatrijslaan. “We kiezen ook voor deze locatie omdat er weinig omliggende bebouwing is. Rondom de centrale zal er namelijk heel wat bedrijvigheid zijn. Zo zal er betonpuin gebroken worden en rijden vrachtwagens op drukke momenten af en aan. We kijken er nauwlettend op toe dat we de eventuele hinder voor de dichtsbijzijnde buren tot een minimum beperken. Daarom zullen we het geluid en de trillingen rondom de centrale voortdurend meten en wanneer nodig bijkomende maatregelen nemen, bijvoorbeeld met de plaatsing van extra geluidsschermen.”

Na de Oosterweelwerken wordt de betoncentrale afgebroken en de omgeving in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

Nieuwe brug aan Antwerpsesteenweg

De werken schieten intussen goed op. Nu de aanleg van het nieuwe fietspad langs de Hoefijzersingel in zijn eindfase zit, bereidt de aannemer de opstart van een nieuwe werf voor. De werken schuiven op naar de onderdoorgang van de Antwerpsesteenweg onder de E17. “Hier leggen we in de eerste fase een nieuwe brug aan langs de noordzijde van de E17”, vervolgt Dirkx. “Die zal ervoor zorgen dat de verbindingsweg veilig de Antwerpsesteenweg kan kruisen. Deze verbindingsweg zorgt voor een betere spreiding van het bestemmingsverkeer van en naar de snelweg en ontlast de woonkernen van het sluipverkeer. De weg loopt tussen de Pastoor Coplaan en de nieuwe kluifrotonde aan Waaslandhaven-Oost en zal de Antwerpsesteenweg kruisen door middel van een nieuwe brug.” De aanleg van de brug start op 18 november. In een volgende fase wordt de huidige de onderdoorgang onder de E17 gerenoveerd en omgevormd tot fiets- en voetgangerstunnel. Er vlak naast komt een nieuwe tunnel voor gemotoriseerd verkeer.

Om deze werken veilig uit te kunnen voeren, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd richting Zwijndrecht tussen het kruispunt met de Hoefijzersingel en het rondpunt aan Baarbeek. Deze situatie blijft behouden tot najaar 2020. De omleiding loopt via de N70, Statiestraat en Pastoor Coplaan. De Hoefijzersingel zal vanaf dan terug beschikbaar zijn in beide richtingen.

Voor aanvang van de funderingswerken aan de nieuwe brug moet de aannemer damplanken in de grond trillen. Zo zorgt hij voor een veilige afscheiding van de werken. Deze trilwerken vinden overdag plaats tijdens de week van 12 november. Afhankelijk van de windrichting is lokaal geluidsoverlast mogelijk.