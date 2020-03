Lantis bedeelt infobrochure in 100.000 brievenbussen Kristof Pieters

04 maart 2020

18u00 3 Regio Lantis, bouwheer van de Oosterweelwerken, gaat deze week een infobrochure bedelen in 100.000 brievenbussen in het Waasland. Aanleiding zijn de ingrijpende werken met bijkomende hinder die de komende maanden starten.

De brochure wordt verdeeld in Zwijndrecht, Burcht, Beveren, Kruibeke, Linkeroever, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Temse, Hamme, Stekene en Waasmunster. “Met deze flyer willen we de bewoners en weggebruikers in deze regio een ‘wegwijzer’ of houvast bieden doorheen de werken”, zegt woordvoerster Annik Dirkx. “In één oogopslag kan men zien waar en wanneer we zullen werken. We omschrijven ook nog eens kort waarvoor deze werken dienen, waar kunnen mensen met hun vragen terecht kunnen en welke maatregelen we nemen we om de hinder te beperken.”

Wie de folder toch niet in de bus kreeg of een extra exemplaar wil bemachtigen, kan terecht in het infopunt in Zwijndrecht. Ook bedrijven kunnen exemplaren aanvragen om hun werknemers te informeren.