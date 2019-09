Kunstacademie Zwijndrecht breidt uit en verhuist Kristof Pieters

04 september 2019

11u10 2 Zwijndrecht Het eerste jaar kunstacademie in de gemeente Zwijndrecht was een succes. Zo succesvol zelfs, dat het oude gemeentehuis hiervoor te klein is geworden. Daarom krijgt de academie vanaf deze maand een nieuwe locatie in het vroegere OCMW-gebouw aan Dorp Oost.

De diensten van het OCMW zijn eind juni verhuisd naar het administratief centrum aan het Binnenplein. Op Dorp Oost 45 werd de afgelopen maanden dan ook hard gewerkt om er tegen september geschikte leslokalen in te richten voor muziek, theater en beeldende kunst. De kunstacademie biedt een ruim aanbod voor kinderen van 6 tot 11 jaar, gaande van muziekexploratie en het bespelen van verschillende instrumenten, theaterklassen tot beeldatelier met een veelheid van materialen en technieken.

Inschrijven kan nog heel de maand september in de hoofdschool in Beveren, Lijsterbessenlaan 24, van maandag tot vrijdag (14-17 uur en 18.30-21 uur) en op zaterdagvoormiddag (9-11.30 uur).

Het inschrijvingsgeld bedraagt 67 euro, of 43 euro indien je voor meerdere domeinen inschrijft of ook nog les volgt in een andere academie. Als je een Z-pas hebt, krijg je een korting van 50 % op het inschrijvingsgeld en ook een fikse korting op de huur van een instrument. Meer info: 0800 99 604, cultuur@zwijndrecht.be.