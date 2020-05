KSA Vlaamse Kerels organiseert originele online tombola om geld in laatje te brengen: “We komen koken of het gras maaien” Kristof Pieters

19 mei 2020

14u36 8 Zwijndrecht Door de coronacrisis hebben heel wat jeugdvereniging geplande evenementen en acties die geld in de clubkas zouden brengen, noodgedwongen moeten annuleren. Ook bij KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht zorgt dit ervoor dat de jeugdbeweging krap bij kas zit. Een online tombola moet nu geld in het laatje brengen.

De Koning Boudewijnstichting onderzoekt jaarlijks de financiële situatie van verenigingen. Daaruit blijkt dat meer dan 75% van die verenigingen minder dan zes maanden zou overleven zonder inkomsten. Dat betekent dat er heel wat verenigingen standaard al krap zitten. “Het mag dus wel duidelijk zijn dat we nu zeker elke extra euro kunnen gebruiken”, zegt Maarten Truyens, lid van de werkgroep KSA Feesten. “Daarom lanceren wij een online tombola zodat we onze werking ook na de coronacrisis kunnen blijven garanderen.”

De prijzen zijn allemaal geschonken door de handelaars van Zwijndrecht en Burcht zoals een ontbijtmand van bakkerij Marc Hiel, een barbecue van slagerij Van der Weken en een Smeg-koelkast van hypermarkt Carrefour. “Er is ook een private dinner te winnen van een oud-leider die chef-kok is”, vervolgt Maarten. “We worden gesponsord door Carrefour om alle ingrediënten aan te kopen waarna we bij de mensen thuis zullen gaan koken. Ook zullen we nog andere ludieke prijzen trekken die door de leiding zelf zullen uitgevoerd worden. Zo gaan we onder meer spullen naar het containerpark brengen, een kinderfeestje organiseren, de auto wassen of het gras maaien.”

Meer info: https://www.facebook.com/events/227653521879387/