Kruispunt Canadastraat schuift eindje op voor Oosterweelwerf Kristof Pieters

04 september 2019

16u39 0 Zwijndrecht Tijdens de nacht van 9 op 10 september verschuift het kruispunt van de Canadastraat met de Keetberglaan een eindje naar het noorden. Die ingreep is nodig voor de Oosterweelwerken. Sinds begin augustus zijn de werken op de E34 gestart. Het bestaande op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost wordt vervangen door een nieuw complex.

Om de hinder voor de omgeving tijdens de werken tot een absoluut minimum te beperken, zorgt de aannemer ervoor dat alle verkeersbewegingen mogelijk blijven tijdens de volledige bouwperiode. Daarom wordt de bestaande op- en afrit aangepast. Via tijdelijke wegen zal de afrit verlengd worden en zal het kruispunt van de Canadastraat en de Keetberglaan dus naar het noorden opschuiven.

Dynamische verkeerssignalisatie

In de nacht van 5 op 6 september wordt er dynamische verkeerssignalisatie geplaatst op de E34. Hiervoor gaat de aansluiting van de Charles de Costerlaan naar de E34 tijdelijk dicht om 23 uur en om 1 uur omwille van de veiligheid. Voor verkeer dat van de Charles de Costerlaan komt en de E34 op wil, geldt er een omleiding via de E17. Chauffeurs kunnen keren aan het op- en afrittencomplex van Zwijndrecht en via de E17 en R1, de E34 oprijden.

Tijdens de nacht van 9 op 10 september wordt het kruispunt van de Canadastraat met de Keetberglaan verschoven. Tijdens deze nacht gaat ook de verlengde afrit in gebruik. Hiervoor is de aansluiting van de Charles de Costerlaan naar de E34 dicht van 21 tot 4 uur.

De bestaande afrit Waaslandhaven-Oost gaat toe op 9 september om 23 uur. De nieuwe verlegde afrit zal open gaan vanaf 10 september om 4 uur. Omrijden kan via het complex Melsele.