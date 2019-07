Kruibeeksesteenweg twee weken afgesloten voor herstel van wegverzakking Kristof Pieters

04 juli 2019

13u48 0 Zwijndrecht De Kruibeeksesteenweg in Burcht gaat twee weken dicht voor herstellingswerken. Aannemer De Stadsbader zal vanaf maandag 8 juli een verzakking in het wegdek aanpakken ter hoogte van de Terlochtlaan. De weg wordt twee weken volledig afgesloten tussen Sleutelshof en de Sparrenlaan, tot en met zaterdag 20 juli. Enkel fietsers en voetgangers kunnen er nog door.

De Kruibeeksesteenweg is 7 jaar geleden nog heraangelegd, maar de verzakking van de klinkers in het midden van de weg wordt steeds erger. Daarom gaf de gemeente opdracht aan de aannemer om dit nog binnen de garantieperiode te herstellen.

De werken starten op maandag 8 juli. De eerste week herstelt de aannemer het wegdek. De tweede week valt tijdens het bouwverlof. Dan zal men de ondergrond volledig laten uitharden. Er kunnen voertuigen over het vernieuwde wegdek rijden vanaf zondag 21 juli.

Verkeer moet de aangeduide omleiding volgen over de autosnelweg E17, via de Pastoor Coplaan of de Krijgsbaan. Ook de bussen van De Lijn volgen de omleiding. Hierdoor zullen ze de haltes richting Kruibeke niet bediend worden.

De Zwijndrechtbus blijft zijn normale route volgen. Zo is er toch nog aansluiting met de bussen van De Lijn in het centrum van Burcht.