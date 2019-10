Koersen ten voordele van Kinderkankerfonds Kristof Pieters

03 oktober 2019

16u24 1 Zwijndrecht Op zondag 6 oktober wordt in Burcht de Grote Prijs Stefan Adriaenssens georganiseerd. Plaats van afspraak is sportzone De Wallen aan de Heirbaan. De opbrengst van deze dag gaat naar het Kinderkankerfonds. Alle vrijwilligers zetten zich die dag belangeloos in.

De organisatoren beslisten twee maand geleden om een evenement op poten te zetten ten voordele van het Kinderkankerfonds. Bij de 17-jarige zoon van Stefan Adriaenssens, zelf een hockeyspeler, werd in februari botkanker vastgesteld. Dit bracht een aantal vrienden van zijn vader ertoe om een koers te organiseren om hem een hart onder de riem te steken. Wie wil deelnemen aan de toertocht kan zich zondag inschrijven tussen 8 en 10 uur voor een tocht van 60 of 90 km. Inschrijven kost 5 euro en je ontvangt bij aankomst een consumptie. Indien je geen VWB-verzekering hebt, komt er een euro bij.

Kampioenstrui

In de namiddag is er een TTC-Ronde. Om 13.30 uur start de wielerwedstrijd voor recreanten en inwoners. Tegen 15.30 uur volgt er nog een wedstrijd voor toeristen (open categorie). Beide wedstrijden gelden voor het kampioenschap van de TTC-Ronde. Om in aanmerking te komen voor de kampioenstrui moet je wel minstens acht deelnames hebben in TTC-koersen. Inschrijven kost 10 euro. Er zijn maximum 80 deelnemers per categorie.

In de sportzone is er ook heel wat randanimatie voorzien met een springkasteel, cavabar, bierenstand, enz.