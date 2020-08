Knooppunt Antwerpen-West grotendeels dicht voor sloop bruggen: buurtbewoners krijgen oordopjes voor mogelijke geluidshinder Kristof Pieters

11 augustus 2020

19u05 30 Zwijndrecht Vanaf woensdagavond 12 augustus tot en met maandag 17 augustus is het aangeraden om de omgeving rondom de Kennedytunnel te vermijden. Dan vinden er namelijk zware afbraakwerken plaats aan de drukke verkeerswisselaar Antwerpen-West. Aannemer Rinkoniên sloopt er op 4 dagen tijd 2 bruggen. Tijdens deze sloopwerken zijn de verbindingen van de E17 naar de E34 en van de E34 naar de Kennedytunnel dicht. De werken kunnen ook gepaard gaan met ernstige geluidshinder. Bouwheer Lantis excuseert zich al op voorhand, bedeelde een infobrief met oordopjes en opent een callcenter voor de buurt.

Antwerpen-West ligt vlakbij de Kennedytunnel en verbindt de E17 met de E34 en R1. De vernieuwing van het drukke knooppunt vormt een belangrijk onderdeel van de Oosterweelwerken op de Linkerscheldeoever. “Vooraleer het verkeer op de tijdelijke weginfrastructuur kan rijden, moeten we twee bruggen slopen”, licht Robert de Haas, manager uitvoering bij Rinkoniên toe. “Deze bruggen vormen de verbinding van de E17 naar de E34 en van de E34 naar de Kennedytunnel. Tijdens de afbraakwerken zijn beide verbindingen en oprit Linkeroever dicht. Bovendien moet het verkeer tussen de Kennedytunnel en de E17 op de rijbaan richting Antwerpen rijden op 2x2 versmalde rijstroken. Om de hinder tijdens de sloopwerken in tijd te beperken, werken we de klok rond.”

Geluidshinder mogelijk

De afbraakwerken kunnen gepaard gaan met geluidshinder, vooral ’s nachts. De aannemer doet er wel alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Bouwheer Lantis excuseert zich al op voorhand en bedeelde een infobrief met oordopjes om de boodschap duidelijk te maken. Lantis opent van 12 tot 17 augustus ook een callcenter met de speciale telefoonlijn 03 680 48 00 waar buurtbewoners 24/24 terecht kunnen voor informatie over deze werken. De sloopwerken zullen vanaf donderdagavond 13 augustus ook te volgen zijn via livestream via https://www.twitch.tv/lantis_live

Vermijd omgeving

“Dat deze werken verkeershinder met zich meebrengen, valt niet te vermijden”, vult Roland Van Driel, projectdirecteur Linkeroever bij bouwheer Lantis, aan. “Lokale omleidingen worden voorzien voor het bestemmingsverkeer. Maar het verkeer over lange afstand raden we aan om de ruime omgeving rondom de Kennedytunnel te vermijden en een alternatieve route te volgen. Deze routes worden ook aangeduid op de tekstportieken boven de snelweg.”

Tijdelijke knooppunt

Vanaf 20 augustus rij je in Antwerpen-West gedurende 3 jaar op 2x3 versmalde rijstroken over tijdelijke bruggen en wegen met veilige rechtse in- en uitvoegstroken. Richting Antwerpen zijn de 2 linkse rijstroken voortaan voorbehouden voor verkeer richting Kennedytunnel. Rechts sla je af naar de E34. Deze nieuwe verkeerssituatie zorgt voor meer veiligheid en een betere verkeersdoorstroming op het knooppunt. Vanaf de zomer van 2025 zijn de werken klaar en rij je over een splinternieuw knooppunt Antwerpen-West. Dat wordt veiliger – met rechtse in- en uitvoegstroken - en compacter, waardoor er 18 hectare groen bijkomt voor Linkeroever. Het omgevingslawaai van de snelweg vermindert er fors door aanleg van geluidswerende schermen en bermen rondom de snelweg.

