Klachten tegen maatregelen sluipverkeer verworpen Kristof Pieters

31 augustus 2020

13u02 9 Zwijndrecht/Melsele Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft de klachten tegen de genomen verkeersmaatregelen in de Lindenstraat, Melselestraat en Schaarbeekstraat verworpen. Wie niet in Zwijndrecht woont, mag sinds 1 juni geen gebruik meer maken van deze sluipwegen en dat zorgt voor boze reacties.

Op drie strategische plaatsen op de grens van Melsele en Zwijndrecht werden verbodsborden geplaatst die aangeven dat enkel inwoners van Zwijndrecht nog toegang hebben. De politie stelde in juni meer dan driehonderd overtredingen vast. Sinds juli worden ook boetes uitgedeeld. De klachten werden begin juni echter al ingediend. Het college motiveerde haar beslissing waarop het Agentschap Binnenlands Bestuur oordeelde dat er geen specifieke redenen zijn om de betrokken reglementen te vernietigen. Een uitgebreide toets van het gelijkheidsbeginsel komt wel enkel toe aan de Raad van State.

Volgens burgemeester André Van de Vyver (Groen) volgt er sowieso nog een grote evaluatie in september. “De meeste de klachten gaan over het bekomen van een vergunning. Het college kan uitzonderingen toestaan. Wie bijvoorbeeld dagelijks in de Lindenstraat moet zijn maar niet in Zwijndrecht woont, zou een vergunning kunnen krijgen.”

Effect zichtbaar

In buurgemeente Beveren blijft er wel kritiek klinken op de genomen maatregelen. De gevolgen van de verkeersdosering in Zwijndrecht zijn geregeld al te merken op de N70. Volgens gemeenteraadslid Issam Benali (sp.a) is het begrijpelijk dat Zwijndrecht probeert om oplossingen te zoeken voor de verkeersoverlast maar mag men het probleem wel niet verschuiven naar een andere gemeente. “Nu het systeem ingevoerd is en de eerste boetes uitgedeeld zijn, beginnen de gevolgen op de baan zich ook te tonen met filevorming tot op de rotonde aan de tramterminus”, zegt Benali. Er is ook schrik wat dit zal geven bij de start van het nieuwe schooljaar als er meer verkeer op de baan zal zijn.

Volgens schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) deelt de gemeente deze vrees. “We wisten dat dit ging gebeuren. Als de remedie erger is dan de kwaal, zal er toch een aanpassing moeten volgen. We blijven dit zeker opvolgen.”

Burgemeester André Van de Vyver ziet echter geen noemenswaardig effect van de ingrepen. “Enkel op piekmomenten kan het soms wat aanschuiven zijn maar de gemiddelde doorrijtijd vanaf het rondpunt tot de verkeerslichten in de Statiestraat bedraagt tussen de 2 en 4 minuten. Ik zie dan ook weinig reden tot klagen.”