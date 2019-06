Kind aan schoolpoort benaderd door man met snoepjes: politie vraagt ouders extra waakzaam te zijn Kristof Pieters

07 juni 2019

16u04 11 Zwijndrecht De politie van Zwijndrecht houdt sinds donderdag de schoolomgevingen in de gemeente extra in de gaten. Een klein kind zou aan de school Het Laar door een man benaderd zijn geweest met snoep. Alle ouders zijn intussen op de hoogte gebracht en gevraagd om waakzaam te zijn. De politie benadrukt dat er voorlopig zeker geen reden is tot paniek.

De scholen Het Laar en De Krinkel hebben via Gimme, een platform voor oudercommunicatie, donderdag alle ouders gevraagd om waakzaam te zijn. Er is aan de papa’s en mama’s gevraagd om met de kinderen te spreken en hun op het hart te drukken nooit met een vreemde mee te gaan. Er is wel uitdrukkelijk gevraagd om zeker geen paniek te creëren. Aanleiding voor de oproep is een melding van verdacht gedrag in de omgeving van de scholen. Een man zou er één of meerdere kinderen hebben aangesproken aan met snoep.

De politie van Zwijndrecht zit ermee verveeld dat de scholen het bericht de wereld hebben ingestuurd. “Er is wat misgelopen in de communicatie”, zegt commissaris Werner Fabré. “De schooldirecties dachten dat wij akkoord gingen met zo’n oproep maar dat is zeker niet gebeurd op onze vraag. We zitten er dan ook een beetje mee verveeld. Daarom dat we nog eens willen benadrukken dat er voorlopig geen enkele reden tot paniek bestaat. We nemen deze zaak uiteraard bijzonder ernstig maar tot nog toe zijn er geen strafbare feiten gebeurd.”

Preventief

De politie heeft wel beslist om de komende dagen discreet toezicht te houden in de schoolomgevingen. “We doen dit aan alle scholen tijdens het begin en einde”, vervolgt Fabré. “Ook is aan alle begeleiders die kinderen helpen bij het oversteken gevraagd om een eveneens een extra oogje in het zeil te houden.”

Of er ook agenten in burger worden ingeschakeld, wil de politie niet bevestigen. “Het verhoogde toezicht is een preventieve maatregel. We willen nu in de eerste plaats de persoon in kwestie identificeren zodat we kunnen peilen naar zijn motieven.”

Ook bij de scholen wordt benadrukt dat het helemaal niet zeker is of de persoon in kwestie ook echt met foute bedoelingen handelde. Men wil echter geen enkel risico nemen en roept daarom op tot verhoogde waakzaamheid.

Marina De Schepper, directeur van basisschool Het Laar, is in ziekteverlof maar volgt het dossier wel nauwgezet op. Ook zij beklemtoont dat er zeker geen reden is tot paniek. “We moeten dit soort meldingen echter altijd ernstig nemen”, legt ze uit. “Misschien berust alles op een misverstand, zoveel te beter. Maar in deze fase van het onderzoek vonden we het alleszins belangrijk dat de leerlingen er attent op werden gemaakt altijd op te letten met vreemden.”