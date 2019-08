Kerkplein ‘kleurt’ voor de twintigste maal multicultureel Kristof Pieters

23 augustus 2019

17u49 0 Burcht Het multicultureel festival Kleur is dit jaar aan zijn 20e editie toe. Zaterdag 24 augustus zijn er op het dorpsplein van Burcht vanaf 15 uur heel wat zuiderse optredens en dito eten en drinken.

Op het podium staan onder meer Radio Oorwoud, de Zwijndrechtse dansgroep Jazz & Joy, het blazersensemble Mr Soussa & the Barracuda’s en het Internation Orchestre Du Vetex. Meerdere inwoners van de gemeente zetten zich belangeloos in voor allerlei projecten in het Zuiden en krijgen extra aandacht tijdens het dorpsfestival Kleur. Om 22 uur is er vuurwerk op het einde van de Kerkstraat. Als afsluiter is er nog een optreden van Quantum Caf. Deze dames en heren serveren aanstekelijke grooves en hun zuiderse melodieën zullen de temperatuur nog verder doen stijgen. Voor de kinderen is er ook heel wat animatie. Dokter Bubbels komt reuze zeepbellen blazen en men kan zich laten grimeren. Verder zijn er eetstands van Thailand, Cambodja, Sri Lanka en Marokko. De toegang is gratis.