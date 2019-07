Kerk krijgt nieuw leven als feestzaal voor verenigingsleven Kristof Pieters

02 juli 2019

15u13 2 Zwijndrecht De kerk van Burcht krijgt een nieuwe toekomst als feestzaal voor het verenigingsleven. Het voorstel is één van de speerpunten in het bestuursakkoord voor de nieuwe legislatuur. Het kerkgebouw zou daarbij een aanvulling vormen op de bestaande infrastructuur van het nabije OC ’t Waaigat. Voor grote festiviteiten of evenementen kunnen verenigingen daar immers niet terecht.

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht investeerde de voorbije legislatuur vooral fors in de centrumgemeente zelf met onder meer de nieuwe sporthal en de verbouwing van het administratief centrum. De komende zes jaar komt er voor deelgemeente Burcht een inhaalbeweging en de kerk zal daarbij letterlijk in het midden staan. “We willen een socio-culturele cluster uitbouwen rond OC ’t Waaigat”, kondigt burgemeester André Van de Vyver (Groen) aan. “Die cluster omvat het OC zelf maar ook de kerk, de Mouterij en het woonzorgcentrum Herleving. We willen hiermee ook een boost geven aan Burcht. De kleinhandel is er belangrijk en daarom is het belangrijk dat er een bloeiende kern is.”

Het gemeentebestuur is nu vragende partij om de kerk, die wel al eigendom is van de gemeente, zo snel mogelijk te ontwijden. “Er is al contact opgenomen met het bisdom maar de plaatselijke kerkraad talmt een beetje met haar advies. We begrijpen dat dit gevoelig ligt en zijn daarom bereid om een stille ruimte te creëren.”

De kerk zal na een grondige verbouwing worden opgenomen in de culturele infrastructuur. “Er wordt veel gebruik gemaakt van OC ’t Waaigat maar de mogelijkheden zijn wel beperkt. Het ontbreekt ons vooral aan een grote zaal. We hebben een aantal bloeiende verenigingen, zoals Okra, die voor festiviteiten nergens terecht kunnen. Ze moeten nu noodgedwongen uitwijken naar schoolgebouwen. Ook zijn er grote muziekverenigingen zoals het Saxofoonorkest, de Scheldezonen en brassband Burgipja die er concerten kunnen organiseren. De kerk zou ook ideaal zijn als tentoonstellingsruimte want ook daar is nood aan. Een ontwijding van het gebouw is wel nodig want er moeten ingrijpende verbouwingen gebeuren. We willen de kerk ook langs twee kanten ontsluiten.”

Ook halte voor waterbus

De ligging aan de Schelde is natuurlijk een bijzondere troef. “We hebben in de regio het enige kerkplein dat vlak tegen het water ligt. Meer interactie tussen burgers en water is eveneens een uitdaging voor de toekomst. Een halte van de waterbus kan dit versterken en zowel de verbinding met Antwerpen als het Waasland en andere Scheldedorpen versterken.”

Met de uitbater van de Waterbus zijn al gesprekken lopend. “We zullen nog dit jaar een ontwerper aanstellen voor de bouw van een ponton. De aanbesteding en bouw ervan kan dan volgen in 2020.”

Permanentie in OC ‘t Waaigat

Tot slot wil de gemeente ook een permanentie van de dienst Burgerzaken voorzien in Burcht. “Uiteraard zal dit beperkt zijn aangezien we net alle diensten gecentraliseerd hebben”, benadrukt Van de Vyver. “We denken eerder aan een loket in OC ’t Waaigat waar burgers terechtkunnen voor het afhalen van documenten zodat ze niet altijd de verplaatsing moeten maken naar Zwijndrecht.”