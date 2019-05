Kennedytunnel wordt 50 jaar: drukste tunnel van Vlaanderen met 160.000 voertuigen per dag Kristof Pieters

31 mei 2019

15u38 0 Zwijndrecht Velen hebben er door gereden en velen hebben er wellicht ooit moeten aanschuiven: de Kennedytunnel. Het is een begrip in de regio maar ook ver daarbuiten. Vandaag is het precies een halve eeuw geleden dat de Kennedytunnel plechtig werd geopend door toenmalig koning Boudewijn.

Vijftig jaar nadat de eerste auto’s in de tunnel onder de Schelde doken, wordt met een unieke tentoonstelling teruggeblikt op de rijke geschiedenis van de Scheldetunnel. Met 160.000 voertuigen per dag is die oververzadigd maar binnen enkele jaren zal een derde Scheldekruising de Kennedytunnel ontlasten als drukste tunnel van Vlaanderen.

De bouw van de Kennedytunnel ging van start op 4 september 1964, twee km stroomopwaarts van de bestaande Waaslandtunnel. Er was lange tijd discussie of de nieuwe scheldekruising een brug of een tunnel moest worden. Het werd uiteindelijk een tunnel omdat een brug vijftig meter hoog zou moeten worden. De tunnel werd gebouwd volgens de ‘afzinkmethode’. Dit betekende dat de tunnel in verschillende aparte delen werd gebouwd in een droogdok die vervolgens één voor één werden afgezonken naar de bodem van de Schelde. Een huzarenstuk aangezien deze methode nog nooit was toegepast bij betonnen elementen van dergelijke omvang. De hele afzinkoperatie neemt ongeveer een jaar in beslag. Voor het droogdok op Linkeroever werd 1.100.000 m3 grond uitgegraven.

De afgelopen 50 jaar is er natuurlijk wel wat veranderd in de Kennedytunnel. Voor het onderhoud maakt het Agentschap Wegen en Verkeer nu gebruik van de nieuwste technieken. Alle tunnelplannen werden gedigitaliseerd in een 3D-model.

Sinds de opening van de Kennedytunnel in 1969 is de tunnel ook uitgegroeid tot de drukste tunnel van Vlaanderen. Per dag passeren er gemiddeld zo’n 160.000 voertuigen. Dit maakt het ook één van de meest verzadigde filelocaties.

Daarom dat er nu volop wordt gewerkt aan de derde Scheldekruising voor zowel weg- als fietsverkeer. De tunnel maakt deel uit de Oosterweelverbinding en duikt tussen Blokkersdijk en het Sint-Annabos onder de Schelde om op rechteroever boven te komen ter hoogte van het Noordkasteel. De voorbereiding voor de werken aan de 1,8 km lange Scheldetunnel zijn volop aan de gang. Deze zomer wordt in Zeebrugge gestart met de aanleg van het bouwdok, waar de 8 tunnelelementen zullen gebouwd worden. Vanaf 2022 worden deze elementen in Antwerpen verwacht waar ze dankzij precisiewerk op hun plaats zullen belanden.

Maar nu is het dus eerst het gouden jubileum van de Kennedytunnel. Met een unieke fototentoonstelling wordt de bouw en de opening aan de hand van een tijdlijn in de kijker gezet. AWV deed daarvoor een beroep op verschillende archieven en bracht zo een zeldzame collectie aan beelden bijeen. Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, brengt op haar beurt de toekomstplannen in beeld. De expo loopt drie maanden en is gratis te bezoeken. Begin juni zal er gedurende drie dagen ook een Virtual Reality (VR)-stand staan aan de ingang van de Sint-Annatunnel op rechteroever. Met een VR-bril krijgen passanten een virtuele blik achter de schermen van de Kennedytunnel. De VR-stand is te bezoeken op 3, 4 en 5 juni, telkens tussen 13u en 18 uur. Deelname aan de VR-ervaring is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

De Kennedytunnel in cijfers:

*De Kennedytunnel is 690 meter lang en bestaat uit 4 kokers: 2 kokers van elk 14,25 meter breed voor het autoverkeer met telkens 3 rijstroken, 1 fietskoker ertussen en 1 koker langs de noordkant voor treinverkeer.

*In 2018 reden er gemiddeld 80.000 voertuigen per dag per rijrichting, gemiddeld 160.000 voertuigen per dag in totaal.

* Qua fileduur staat de Kennedytunnel richting Nederland bovenaan de lijst in Vlaanderen. Op deze locatie staat op een gemiddelde werkdag meer dan 11 uur file per dag.

*De Kennedytunnel wordt de klok rond bewaakt door het Vlaams Verkeerscentrum aan de hand van 56 verkeerscamera’s. In de fietskoker zijn er ook nog eens 24 camera’s.