Kapvergunning voor populieren op Halve Maan maar gemeente wil geen kaalslag Kristof Pieters

28 juni 2019

15u13 2 Zwijndrecht De eigenaar van de visvijver op de Halve Maan heeft een kapvergunning gekregen voor het rooien van 120 populieren. Dit veroorzaakt heel wat commotie omdat het om een typisch dorpszicht gaat. Het gemeentebestuur benadrukt dat er geen kaalslag mag komen. De eigenaar moet gefaseerd tewerk gaan.

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht benadrukt dat ze geen eigenaar is van de site, zelf geen initiatief neemt om bomen te vervangen en de kapwerken evenmin zal uitvoeren.

De Halve Maan maakt deel uit van het beschermd landschap ‘defensieve dijk’ en omvat onder meer een halvemaanvormige vijver. Deze vijver is in private eigendom en wordt gebruikt door de vissersclub ‘De Halve Maan’. “De 120 populieren die beide zijden van de vijver in dichte rijen flankeren zijn door de jaren heen een veiligheidsrisico gaan vormen voor de gebruikers van de vijver, de aanpalende bewoners en passanten” legt de gemeente uit. “Sommige exemplaren zijn gaan overhellen en takken breken af. Stonden deze bomen in open ruimte, dan konden ze vermoedelijk nog een tijdje blijven staan.”

Omwille van het gebruikskarakter van de omgeving gaven het Departement Erfgoed, het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en Departement Visserij en Landbouw al in 2012 gunstig advies voor de vervanging ervan. Vroeg of laat zijn Canadapopulieren kaprijp, wat betekent dat ze gerooid moeten worden voor ze omvallen of uitwaaien. Door de korte plantafstand zijn niet alle exemplaren even ‘volwassen’, maar een gefaseerde vervanging van de kaprijpe exemplaren binnen de dichte rijen is moeilijk uitvoerbaar.

Een kapvergunning werd in 2012 verleend maar niet uitgevoerd, vermoedelijk omwille van de strenge voorwaarden: zo moest de vervanging van de buiten- en de binnenring gefaseerd gebeuren. Begin dit jaar diende de eigenaar een nieuwe kapvergunning in. Het bestuur legt echter dezelfde voorwaarden op. “De binnen- en buitenring moeten gefaseerd gerooid worden. Een kaalslag is namelijk niet gewenst”, laat de gemeente weten. Voor de binnenring worden knotbomen toegelaten maar de buitenring moet worden heraangeplant met grotere inheemse boomsoorten zoals zwarte populier, schietwilg en oude variëteiten van populier.