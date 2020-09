Kansarme gezinnen krijgen 40 euro voor aankoop schoolboeken Kristof Pieters

11 september 2020

15u29 1 Zwijndrecht Het gemeentebestuur gaat maatschappelijk kwetsbare gezinnen in Zwijndrecht helpen door een jaarlijkse tussenkomst van 40 euro te geven in de aankoop van schoolboeken voor het middelbaar onderwijs.

De aankoop van schoolboeken is vaak een zware kost, en zeker voor de gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het gemeentebestuur wil daarom de maatschappelijk kwetsbare gezinnen in de gemeente extra helpen met een premie voor de aankoop van schoolboeken voor het middelbaar onderwijs. Dat heeft het college beslist in de zitting van deze week. In totaal zullen 138 jongeren in het middelbaar onderwijs in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van 40 euro.