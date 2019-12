Kaaiplein terug open na aanleg ondergronds bufferbekken tegen wateroverlast Kristof Pieters

20 december 2019

15u24 2 Burcht De parking op het Kaaiplein in Burcht is vrijdag opnieuw opengesteld. De grootste werken situeren zich ondergronds. Onder de parking werd namelijk een enorm wachtbekken aangelegd. Dit moet wateroverlast voorkomen in de omgeving van de Antwerpse Steenweg.

Het bufferbekken is een ondiepe kelder van meer dan 500 vierkante meter om bij overvloedige regenval wateroverlast tegen te gaan. Wanneer de riolering in de straat de hoeveelheid regenwater niet meer aan kan, zal het water afgeleid worden naar deze kelder.

In het voorjaar was er een voorafgaand archeologisch onderzoek. Daarbij werden delen van de historische houten kaaimuur blootgelegd. “De contouren van de oude kade werden in de vernieuwde parking symbolisch aangeduid met een lijn van gele klinkers”, zegt schepen van Openbare Werken Bruno Byl (CD&V). “Op 21 juni 2020 organiseert Regionaal Landschap het evenement ‘HOOGTIJ 2020’ waarbij de Scheldevallei in de kijker wordt gezet. Op dat moment zal met fotomateriaal de vroegere kade en het verloop van de werken nog eens tentoongesteld worden.”

De schepen is tevreden over het verloop van de werken. “Die zijn zelfs een weekje vroeger beëindigd dan voorzien.”

Opluchting

Voor de buurtbewoners en de horecazaken op het Kaaiplein is het ook een opluchting dat de werken achter de rug zijn. Chef Dimitri Van Berlo en zijn echtgenote Tanja Vyt van restaurant ‘Chef’s Table’ zijn blij dat de laatste bouwmaterialen en machines voor hun deur zijn verdwenen. “Nu kunnen onze klanten opnieuw vlot de zaak bereiken en vooral hun auto voor de deur parkeren. Ook het uitzicht is natuurlijk een stuk aangenamer. Niet dat de klanten wegbleven door de werken maar praktisch was het soms wel lastig. Hopelijk bewijst het wachtbekken nu zijn nut en houden we de voeten droog in de Antwerpsesteenweg.”

Minder goed nieuws kwam er van Tom Dhondt, de uitbater van ‘Frituur de kaai’. Hij besliste enkele maanden geleden om zijn zaak niet meer te heropenen. Een combinatie van de maandenlange sluiting en gezondheidsproblemen liggen aan de basis van de beslissing. Er wordt nu wel een overnemer gezocht voor het frituur.