Josee en Leon vieren platina huwelijksverjaardag Kristof Pieters

09 september 2020

17u39 3 Burcht In tijden van corona worden er heel wat huwelijken zwaar op de proef gesteld maar niet zo bij Josee Van Mieghem en Leon Gyselinck uit Burcht. Het koppel is al 70 jaar onafscheidelijk en mocht dus een platina bruiloft vieren.

Gouden huwelijksjubilea komen wel vaker voor, een diamanten huwelijk wordt al wat zeldzamer, maar een platina huwelijk is al vrij uitzonderlijk. Per 100.000 inwoners halen ongeveer 4 mensen deze zeldzame huwelijksverjaardag.

Leon werd op 2 november 1925 geboren in Burcht, in een woning die deel uitmaakte van ‘de rijke root’, een rij huisjes in de Kapelstraat waar het koppel nu nog steeds zelfstandig woont. Josee werd op 19 april 1929 geboren in Zwijndrecht.

Het koppel leerde elkaar in 1946 kennen tijdens een kermis op de Heilig Geesthoek. “Ik weet nog heel goed dat ik haar daar de eerste keer zag met haar moeder, in café ‘De Houte Keet’”, vertelt Leon. “Daar kon er gedanst worden op muziek van een drummer en een accordeon in een slaapkamer die men had ingericht als danszaaltje. Daar dansten we de eerste keer. De volgende dag vond de jaarmarkt plaats in Zwijndrecht en we spraken af in Cinema Rubens, en toen sloeg de vonk echt over.” Leon oefende nog 4 jaar geduld uit om haar hand te vragen “En gelukkig zei ze meteen ja”, lacht hij.

Vier jaar na hun huwelijk, op 2 september 1950, werd in 1954 hun eerste zoon Rudi geboren. 2 jaar later volgde de geboorte van dochter Marina, en nog 2 jaar later zag hun derde kind, Paul, het levenslicht. Ondertussen hebben Leon en Josee 6 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen.

Het koppel leeft nog steeds zelfstandig in hun woning op de hoek van de Kerkstraat en de Kapelstraat in Burcht. En ze zijn vastberaden om dat nog zolang mogelijk verder te doen.