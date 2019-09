Jongeren organiseren gratis festival Aftap 2070 Kristof Pieters

20 september 2019

10u17 22 Zwijndrecht Een groep geëngageerde jongeren uit Zwijndrecht organiseert zaterdag 21 september een gratis festival voor jong en oud. Het festival, met als naam Aftap 2070, vindt plaats op het grasveld achter sportpark De Wallen in Burcht.

Het idee voor het gratis festival ontstond aan de toog van Jeugdhuis Den Trechter in Zwijndrecht. Enkele enthousiaste jongeren fantaseerden luidop over hoe cool het zou zijn om zelf een festival te organiseren in Zwijndrecht. Uit dat idee ontstond de Werkgroep Aftap 2070. “Onze eerste stappen verliepen moeizaam, maar na een tijdje begon het festival stilaan vorm te krijgen”, zegt Joran Van Overbeke, een van de bezielers van het gratis festival. “Onze vrijwilligers zijn laaiend enthousiast en we hopen natuurlijk dat ook de bezoekers tevreden gaan zijn.”

Het gratis festival vindt plaats op 21 september tussen 13 uur ’s middags en 1 uur ’s nachts. ’s Middags staat de kindernamiddag gepland met tal van animatie en springkastelen. In de namiddag beginnen de eerste bandjes en ’s avonds zullen verschillende lokale en minder lokale Dj’s het beste van zichzelf geven op het podium. “Met onze line-up willen we een zo breed mogelijk publiek aanspreken”, vervolgt Joran. “In totaal staan er negen artiesten op het podium met Dj Sven Ornelis als headliner.”

Voor het festival wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale partners. Aftap 2070 wilt niet alleen een podium bieden aan jonge, lokale Dj’s en muzikanten, maar ook de Zwijndrechtse jeugdverenigingen betrekken bij het evenement. De verschillende eetkraampjes op het festival zullen worden uitgebaat door de vele jeugdbewegingen uit de gemeente en de bar wordt verzorgd door de vrijwilligers van Jeugdhuis Den Trechter. Tenslotte zal de kindernamiddag mee georganiseerd worden door de jeugddienst.