Jong CD&V Zwijndrecht schenkt bijenhotel aan buurtpark Kristof Pieters

11 juni 2019

18u26 1 Zwijndrecht Naar aanleiding van de ‘Week van de Bij’ heeft de lokale Jong CD&V-afdeling van Zwijndrecht een bijenhotel en verschillende zadenmengsels geschonken aan het buurtbloemenpark ‘den Bekaf’, vlak naast de Sint Martinusschool. Dit parkje is een lokaal project waar vrijwilligers een groene en ecologische omgeving onderhouden op een stuk grond, eigendom van de gemeente.

Met deze schenking roept Jong CD&V op om meer aandacht te schenken aan de dramatische bijensterfte. “Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving”, legt secretaris David Monjaerts uit. “Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedingsgewassen. Dankzij honingbijen, solitaire bijen en hommels kunnen wij genieten van fruit en groenten, zoals appels, braambessen, courgettes,… In onze gemeente bevinden zich verscheidene fruitboomgaarden. Investeren in de bij is dus van fundamenteel belang voor de lokale landbouwers.”

Het bijenhotel werd door de jongeren aangekocht bij Natuurpunt Waasland om zo ook het lokale verenigingsleven te ondersteunen.