Ingrijpende Oosterweelwerken vervroegd door coronacrisis: “Minder verkeer en dus minder hinder” Kristof Pieters

09 april 2020

16u32 2 Zwijndrecht/Kruibeke/Beveren Vanaf 20 april gaat de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke op de schop. De aannemer vernieuwt er het wegdek van de noordelijke rijbanen. Het verkeer zal daardoor in beide richtingen tijdelijk over twee versmalde rijstroken moeten. Deze werken waren initieel voor komende zomer gepland, maar worden nu versneld uitgevoerd. Door de coronamaatregelen is het verkeer op de E17 immers sterk afgenomen.

Aannemer Rinkoniên moest enkele weken terug de Oosterweelwerven tijdelijk stilleggen omdat heel wat arbeiders uit Oost-Europa tijdens de coronacrisis bij hun familie wilden zijn. Bovendien kon de social distancing op de werf niet gegarandeerd worden. Intussen is de rust wat teruggekeerd en zijn overal in Vlaanderen werven van wegenwerken heropgestart. Rinkoniên doet hetzelfde en zet meteen zelfs een tandje bij. De aannemer wil namelijk van deze verkeersarme periode gebruik maken om een werf met zware impact op het verkeer vervroegd uit te voeren. Op die manier wordt de hinder zo beperkt mogelijk gehouden.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters reageert tevreden: “Op de snelwegen is er vandaag beduidend minder verkeer. De ideale periode dus om in veilige omstandigheden werken uit te voeren die het verkeer hinderen. Bovendien zijn infrastructuurwerken traditioneel een belangrijke motor van de economie en die injectie kunnen we vandaag als maatschappij wel gebruiken”, zegt Peeters.

Sanitaire stations op werf

Om ervoor te zorgen dat de werken ook veilig kunnen verlopen stelde de minister in overleg met de sector een memorandum op. Dat zoomt specifiek in op het naleven van de beschermingsmaatregelen op de werven. Social distancing en hygiënemaatregelen moeten te allen tijde gerespecteerd worden, ook in de woon-werkverplaatsingen.

Er wordt ook een Coronacoördinator aangesteld die dagelijkse inspectierondes op de werf uitvoert Anthony Casteels, projectdirecteur van Rinoniên

Op de werf worden dan ook alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen om de hygiëne te garanderen voor alle werknemers. “We informeren vooraf persoonlijk alle arbeiders en voorzien op regelmatige afstand informatieborden en sanitaire stations met water, zeep en handgel”, zegt Anthony Casteels, projectdirecteur van Rinoniên. “Om de maatregelen rond social distancing na te kunnen leven, voorzien we ook apart vervoer voor de werknemers zodat ze niet allemaal samen in een busje zitten. Er wordt ook een Coronacoördinator aangesteld die dagelijkse inspectierondes op de werf uitvoert.”

Werken in recordtijd van 6 weken

De werken gaan maandag 20 april van start en duren tot vrijdag 29 mei. In die periode worden het wegdek en de fundering van de noordelijke rijbanen van de E17 tussen de complexen Zwijndrecht en Kruibeke vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden gaat dit deel van de snelweg dicht voor alle verkeer. Beide rijrichtingen rijden op de zuidelijke rijbanen op twee versmalde rijstroken. Omdat de noordelijke rijbanen buiten dienst zijn, is de oprit in Zwijndrecht voor verkeer richting Gent afgesloten. In Kruibeke is de afrit voor verkeer komende vanuit Antwerpen dicht. Plaatselijke omleidingen worden voorzien.

“We kiezen er in deze uitzonderlijke omstandigheden voor om de noordelijke rijbanen volledig af te sluiten”, licht Roland van Driel, projectdirecteur bij Lantis, toe. “Zo kunnen we de werkzaamheden niet alleen vervroegd, maar ook versneld uitvoeren. We beperken de hinder tot 6 weken en zorgen ervoor dat de E17 begin juni weer over de volledige capaciteit beschikt.”