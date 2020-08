Infrabel verplaatst perron aan station: geen lange wachttijden meer aan spoorwegovergang Statiestraat Kristof Pieters

27 augustus 2020

14u57 1 Zwijndrecht Het nodeloos lang wachten aan de gesloten slagbomen in de Statiestraat moet binnenkort voorbij zijn. Infrabel en de NMBS zijn volop bezig met de heraanleg van de stationsomgeving. De voornaamste ingreep is het verplaatsen van het perron aan de noordkant zodat stoptreinen niet langer meer de overweg blokkeren. Tien minuten wachttijd is momenteel geen uitzondering. Daarnaast wordt de overweg zelf geluidsarm heraangelegd.

Het is een oud zeer in Zwijndrecht: aan de spoorwegovergang in de Statiestraat moeten chauffeurs vaak wel erg veel geduld oefenen. Dat de slagbomen zo lang gesloten blijven heeft te maken met het perron voor het treinverkeer dat vanuit Gent richting Antwerpen rijdt. Doordat het perron te dicht bij de spoorwegovergang is gelegen, blijven de slagbomen dicht telkens er een trein stopt. Tien minuten wachttijd is geen uitzondering. Als een trein halt houdt, blijven de slagbomen immers gesloten tot de trein terug vertrokken is. In het verleden becijferde de gemeente al een keer het tijdverlies en dat bleek tot zes uur per dag te zijn. Dat veroorzaakt niet alleen frustraties bij de chauffeurs die in de file staan maar ook luchtvervuiling door de draaiende motoren.

Verplaatsen perron

Dat leed is binnenkort voorbij want Infrabel werkt sinds 17 augustus aan de spoorlijn tussen de Heidestraat en de Torenstraat in Zwijndrecht. Het perron voor de treinen richting Antwerpen verhuist naar de kant van de Laarstraat. Het station was jarenlang een argument om dit niet te doen maar nu het gebouw niet langer bemand is, is er geen obstakel meer. Door de verplaatsing van het perron zullen de slagbomen niet nodeloos lang meer gesloten blijven en verbetert ook de doorstroming van het verkeer op de drukke as van de Statiestraat en de Pastoor Coplaan.

Overweg geluidsarmer

“Tegelijk zal ook het perron aan de andere zijde van het spoor tijdelijk verplaatst worden”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “Beide perrons worden hoger zodat reizigers makkelijker de trein kunnen op- en afstappen. De overweg zelf wordt eveneens volledig vernieuwd. Die wordt breder zodat er meer plaats is voor voetgangers en fietsers. We kunnen nu eindelijk de voet- en fietspaden doortrekken. De overweg zelf wordt ook geluidsarmer en comfortabeler om te kruisen. Je zal met andere woorden geen hernia meer oplopen als je iets te snel over de sporen rijdt. Dat alles stond al lange tijd op het verlanglijstje van het gemeentebestuur en kan nu eindelijk gerealiseerd worden.”

Heraanleg Laarstraat

De gemeente plant zelf ook ingrijpende werken op het voormalige depot van de NMBS in de Laarstraat. Dat wordt een plein met veel groen en een aantal parkeerplaatsen. De werken zijn voorzien in de loop van volgend jaar. Tegelijk zal ook het eerste deel van de Laarstraat mee worden aangepakt vanaf de Statiestraat tot voor de eerste bocht. De fietsenstalling voor de treinreizigers zal dan ook naar hier verhuizen.

Sporen verder uit elkaar

Infrabel maakt van de gelegenheid gebruik om ook de sporen iets verder uit elkaar te plaatsen. Zo kunnen treinen elkaar tegen een hogere snelheid kruisen. Omdat het hier gaat om de drukke lijn tussen Antwerpen en Gent kan het spoorverkeer niet zomaar onderbroken worden. Een aantal werken worden daarom nog in de zomervakantie uitgevoerd. Er zullen ook nog gebeuren tijdens het herfstverlof om de hinder te beperken. Infrabel werkt continu, ook tijdens weekends en weeknachten, tot en met 18 december.

Hinder

Van vrijdag 28 tot zondag 30 augustus wordt ‘s nachts gewerkt aan de overweg van de Statiestraat. Tijdens de nachtwerken wordt alle verkeer omgeleid via de Fortlaan en de Heidestraat. Overdag blijft rijrichting Burcht open, als je komt vanuit de Laarstraat. Kom je vanuit de Statiestraat, dan volg je ook de omleiding via de Fortlaan en de Heidestraat. Datzelfde weekend worden de stellingen aan de brug onder de E17 op de Pastoor Coplaan afgebouwd. De brug is enkel open richting Burcht. Richting Zwijndrecht rijd je via de Antwerpsesteenweg of via de Krijgsbaan.

De grootste hinder is tijdens de herfstvakantie want dan wordt de overweg van de Statiestraat volledig vernieuwd. In die periode is de overweg doorlopend gesloten voor alle verkeer. Er wordt een omleiding voorzien.