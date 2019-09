Infopunt Oosterweel bestaat één jaar: bewoners maken kennis met ‘stille bermen’ en fietsnetwerk Kristof Pieters

29 september 2019

17u46 0 Zwijndrecht Een uitgebreid fietsnetwerk dat een betere verbinding met Antwerpen mogelijk maakt en stille bermen en geluidsschermen die zowel in Zwijndrecht als op Linkeroever mee zullen bijdragen tot een halvering van het snelweggeluid. Dat zijn enkele van de leefbaarheidsprojecten van de Oosterweelverbinding waarmee de bewoners zondag kennis konden maken in het Infopunt.

Het Infopunt van de Oosterweelwerken is één jaar open en bij die verjaardag hoorde niet alleen taart maar ook een voorstelling van de verschillende leefbaarheidsprojecten die het leven naast de snelweg draaglijker moeten maken. Enkele honderden mensen kwamen langs om een blik te werpen op de toekomstige plannen.

Op snelwegniveau gingen de Oosterweelwerken in het Waasland begin dit jaar al van start. Eerst langs de E17, sinds de zomer wordt er ook aan de E34 gewerkt en over enkele weken start een lokale werf aan de Blancefloerlaan op. Parallel aan de uitvoering van de werken werd er het voorbije jaar hard gewerkt aan de concrete uitwerking van de leefbaarheidsprojecten die de Vlaamse regering midden 2018 voor de regio selecteerde. “En dat is een bijzondere uitdaging”, schetste intendant Alexander D’Hooghe. “De werf is reeds in uitvoering, dus we bekijken volop hoe we de geselecteerde projecten daar op de meest efficiënte manier kunnen inpassen en hoe we ze nog kunnen verbeteren.”

Stille bermen en geluidsschermen

De stille bermen en geluidsschermen die de regio op termijn krijgen, moeten zorgen voor een vermindering van het snelweglawaai. In combinatie met een snelheidsverlaging tot 90 km/uur en een geluidsarm wegdek, wordt het snelweglawaai gehalveerd. De bermen en schermen worden minimaal 8,5 meter hoog. Waar er onvoldoende plaats is, worden transparante schermen geplaatst. Elders kiest men voor bermen. “Met de bermen die we hier realiseren, leveren we een nieuw soort standaard af die we als referentie zullen gebruiken voor bepaalde delen op Rechteroever. Zwijndrecht dient dus als inspiratie voor de andere kant van het water”, lacht D’Hooghe. De verschillende partners laten ook niet de ambitie varen om zonne-energie op te wekken uit de geluidswand. Er wordt nog onderzocht of dit een haalbaar project kan zijn.

Uitgebreid fietsnetwerk

Naast schermen en bermen worden er de komende jaren heel wat extra infrastructuur voor fietsers aangelegd. Met de investering in fietspaden langs de spoorlijn Gent-Antwerpen en de E34 krijgen de bewoners van het Waasland een comfortabel alternatief dat naadloos zal aansluiten op het nieuwe Ringfietspad die de fietstunnel van de Oosterweel verbindt met de nieuwe Scheldefietsbrug. Daarnaast worden er nog een aantal missing links weggewerkt. Alle fietssnelwegen in het projectgebied worden aangelegd met een breedte van 6 meter.