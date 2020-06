INEOS Oxide haalt 1 miljoen ton CO2 uit de lucht Kristof Pieters

16 juni 2020

17u53 1 Zwijndrecht De voorbije tien jaar heeft INEOS Oxide in Zwijndrecht maar liefst 1 miljoen ton CO2 uit de lucht gehaald. De CO2 wordt gezuiverd tot een niveau waarbij deze zonder probleem kan toegepast worden in de voedings- en medische sector.

Exact tien jaar geleden is INEOS Oxide in Zwijndrecht gestart met het afvangen van CO2 op haar site. Bij de productie van ethyleenoxide (een grondstof voor onder meer zepen, cosmetica, ontsmettingsmiddelen, bloedzakken, wasproducten en smeermiddelen voor windturbines) komt er ook CO2 vrij als bijproduct. Het gaat om vrij pure CO2 stromen, die zich goed lenen voor industrieel hergebruik.

Opslag in tanks

De voedingssector, brouwerijen en tuinbouw zijn de belangrijkste afnemers van CO2. In de brouwerijwereld zorgt CO2 voor de nodige ‘prik’ in het bier. In de serreteelt stimuleert de toevoer van CO2 de groei van de gewassen. In de logistieke sfeer is het gebruik van droogijs voor gekoelde transporten een belangrijke verbruiker van CO2. De CO2 stromen van INEOS worden op de site zelf gezuiverd en vervolgens vloeibaar gemaakt. Er zijn vier opslagtanks met een totale capaciteit van 2500 ton aan vloeibare CO2.

Balans na tien jaar

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het project maakt INEOS Oxide een positieve balans op. “De industrie kan een belangrijke bijdrage leveren om de emissie van CO2 te verminderen door creatief samen te werken met andere bedrijven”, zegt site manager Roel De Vil. “Zo hebben we in 2010 Messer en Ijsfabriek Strombeek samengebracht. Het is een win-win voor alle partijen. Onze partners zijn zeker dat ze altijd CO2 aan hun klanten kunnen leveren of voor eigen verwerking terwijl wij over de afgelopen 10 jaar liefst 1 miljoen ton CO2 uit de atmosfeer konden houden.”

Ook bij Ijsfabriek Strombeek zijn ze tevreden over de tien jaar samenwerking. “We gebruiken CO2 voor de productie van droogijs”, zegt managing director Dieter Soens. Dat wordt onder meer ingezet voor de bewaring en het vervoer van diepvriesproducten, waarvoor we momenteel een sterk gestegen vraag ervaren omwille van corona. Door dit project ondervinden we geen enkel effect van CO2 schaarste op de markt.”