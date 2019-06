Ineos moet Run for Fun afgeblazen door hitte Kristof Pieters

25 juni 2019

14u57 6 Zwijndrecht Op de atletiekpiste van ZWAT in Burcht vond dinsdag een Run for Fun plaats, een initiatief van chemiebedrijf Ineos. De firma had alle scholieren uit de gemeente uitgenodigd voor een loopevenement met Tia Hellebaut maar door de loodzware hitte werd beslist om het na een uur af te blazen.

Run for Fun is een wereldwijde campagne van Ineos, bedoeld om jongeren aan te zetten tot meer sport en een gezonde levensstijl. De vestiging in Zwijndrecht had alle basisscholen dinsdag uitgenodigd voor een looptraining op de atletiekpiste. “Na een uurtje is wijselijk beslist om alles af te blazen”, zegt Wim Van Ranst, directeur van basisschool Sint-Martinus. “De gezondheid primeert en bij zo’n hitte is het eigenlijk niet verantwoord om grote inspanningen te leveren. Er was wel een vernevelinginstallatie geplaatst en extra drinkwater voorzien maar dan nog was dit onvoldoende. De atletiekpiste heeft immers geen schaduwplekjes waar de jongeren verkoeling konden vinden.”