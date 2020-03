IN BEELD: Rusthuisbewoners Craeyenhof fleuren helemaal op van ingestuurde kaartjes Kristof Pieters

23 maart 2020

14u01 4 Burcht Het personeel van het woonzorgcentrum Craeyenhof in Burcht heeft vandaag veel tijd vrijgemaakt om alle ingestuurde kaartjes, geschenken en tekeningen uit te delen onder de bewoners. En dat het deugd doet, bewijzen de foto’s die meteen daarna op de Facebookpagina werden geplaatst.

De bewoners van Craeyenhof zitten net zoals alle andere bewoners van woonzorgcentra hermetisch afgesloten van de buitenwereld en mogen al bijna twee weken geen bezoek meer ontvangen. De directie had familie en vrienden aangespoord om in de plaats een brief of kaartje te sturen. De ‘oogst’ was indrukwekkend, en aan de foto’s te zien zijn de bewoners in de wolken. “Iedereen fleurt hier inderdaad echt van op”, klinkt het bij Craeyenhof. “Het is ook leuk om als medewerker van iedereen een hart onder de riem gestoken te krijgen. Dit doet zoveel deugd!”