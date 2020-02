Huurprijzen voor sociale woning stijgen fors, gemeente stuurt protestbrief naar minister Kristof Pieters

03 februari 2020

10u28 0 Zwijndrecht De gemeente Zwijndrecht heeft een brief gestuurd naar Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA) om te protesteren tegen de forse stijging van de prijzen voor een sociale woning. Door een aanpassing van de huurwetgeving zijn de prijzen in Zwijndrecht met gemiddeld 25% gestegen. Reeds na één maand ziet men het effect en stijgt de huurachterstal doordat mensen in financiële problemen komen.

Sociale huurders kregen net voor Kerstmis geen fijn nieuws in de bus. Vanaf 1 januari is de sociale huurwetgeving aangepast en wordt de huurprijs helemaal anders berekend. Daardoor zijn de sociale huurprijzen in één klap en zonder overgang serieus de hoogte ingegaan. Bij Woonpunt Schelde-Rupel (de fusie van Zwijndrecht met Schelle), betalen de huurders gemiddeld 25% meer huur. “Voor veel huurders gaat het over 50 tot 60 euro meer per maand. Er zitten ook excessen bij, mensen die 200 tot 300, tot zelfs meer dan 500 euro per maand extra moeten ophoesten”, stelt schepen van woonbeleid Veerle Beernaert (Groen) vast.

Zwijndrecht heeft 600 sociale woningen. “Bij de sociale huurders die het sowieso financieel niet breed hebben, komt deze stijging hard aan”, vervolgt Beernaert. “Bij het OCMW en bij de sociale huisvestingsmaatschappij worden de gevolgen reeds na 1 maand duidelijk. Er is meer huurachterstal en we krijgen meldingen van mensen die de verhoogde huur niet kunnen betalen.”

Een sociale huurschatter bepaalt voortaan de marktwaarde van de woning en er is ook een energiecorrectie voor energiezuinige woningen. De belangrijkste reden voor de verhoging is dat er meer inkomen wordt meegerekend voor het bepalen van de basishuurprijs: het inkomen van meerderjarige kinderen vanaf 18 in plaats van 25 jaar, het pensioen van een inwonende ouder en de inkomensvervangende tegemoetkoming voor mensen met een beperking. “We zijn echter van mening dat deze tegemoetkoming dient om de beperking te ondersteunen en niet om de huur te betalen”, benadrukt de schepen.

De gemeenteraad heeft daarom beslist om een brief te sturen naar de bevoegde minister. Die werd op de laatste zitting goedgekeurd door alle politieke fracties, met uitzondering van N-VA die niet wenste mee te stemmen. Vanuit de Raad van Bestuur van Woonpunt Schelde-Rupel werd eveneens een brief gestuurd naar de minister, samen met alle bekommernissen van de huurders. “We hopen dat de minister hier oor naar heeft en dat hij de verhoging van de huurprijzen herziet en dat op zijn minst de excessen eruit gaan”, zegt Beernaert: “Een sociale woning biedt garantie op een degelijke en betaalbare woning. Door deze prijsstijging, wordt een deel van de sociale huurders uit hun woning gedreven en zijn ze aangewezen op de dure private huurmarkt waar de kwaliteit vaak ondermaats is. Door het verliezen van de sociale woning of het niet kunnen betalen van de huur, belanden mensen in armoede en komen ze bij het OCMW aankloppen. Een vicieuze cirkel.”