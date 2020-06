Hondenloopzone Dulpoezenpad tijdelijk afgesloten door vreemde verkleuring van water Kristof Pieters

05 juni 2020

15u01 1 Burcht Het water in de stilstaande poelen van de hondenloopzone aan het Dulpoezenpad in Burcht vertoont een vreemde verkleuring. Om te vermijden dat huisdieren ziek zouden worden, besliste het gemeentebestuur om de hondenloopzone tijdelijk en preventief af te sluiten.

De verkleuring is volgens de gemeente voor een deel te wijten aan het feit dat het stilstaand water is, en het de laatste maanden zeer droog en warm is geweest. “Het is op dit moment nog niet geweten of er een risico is”, klinkt het. “Vandaar dat we deze preventieve maatregel nemen. Zodra er een oplossing is, zal de hondenloopzone opnieuw opengesteld worden.”

Voorlopig kunnen hondenbaasjes ook terecht in de loopzone aan het Neuzenbergbos en in de hoogstamboomgaard achter de kerk in Zwijndrecht.