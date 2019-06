Hoefijzersingel en deel Antwerpsesteenweg dit weekend afgesloten Kristof Pieters

20 juni 2019

09u58 2 Zwijndrecht Dit weekend vinden Oosterweelwerken plaats op de Hoefijzersingel en op de Antwerpsesteenweg. Het gaat om rioleringswerken en het herstellen van een verzakking. De werken starten vrijdagavond om 21.30 uur en moeten maandagochtend om 5 uur klaar zijn.

Er worden dit weekend twee werkzaamheden gecombineerd om de hinder te beperken. De aannemer van de Oosterweelwerken is volop bezig met de aanleg van een nieuwe riolering langs de zuidzijde van de E17. Via deze riolering wordt het regenwater dat van de snelweg vloeit, afgevoerd richting de Laarbeek.

Begin mei begon het uitgraven van de riolering ter hoogte van het waterzuiveringsstation van Aquafin. Van hieruit gaan de werken verder richting Pastoor Coplaan tot aan de bestaande afrit van de E17 in Zwijndrecht. Het volledige traject zal eind oktober 2019 klaar zijn.

Er wordt ook een verzakking op de Hoefijzersingel hersteld. Die verzakking is nog een gevolg van het verleggen van een hogedrukgasleiding door Fluxys eerder dit jaar.

Fietsers en voetgangers kunnen de werken gewoon passeren. Voor voertuigen geldt er een omleiding via de Kraaienhoflaan, via de Laarstraat of langs Dorp Oost. Alle handelaars blijven bereikbaar.

Vanaf maandag 24 juni tot vrijdag 12 juli werkt de aannemer langs de Hoefijzersingel. Tijdens deze werkzaamheden geldt op de Hoefijzersingel éénrichtingsverkeer richting Antwerpsesteenweg. Je rijdt dan om via de Kraaienhoflaan.