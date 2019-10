Het Laar ruilt containerklassen in voor fraaie nieuwbouw: “Geen schrik meer dat verwarming plots uitvalt” Kristof Pieters

18 oktober 2019

16u47 0 Zwijndrecht Amper een jaar nadat de eerste steen werd gelegd is vrijdag de nieuwbouw ingehuldigd van basisschool Het Laar. De leerlingen van het eerste tot vierde leerjaar zitten voortaan in een fraaie nieuwbouw. De containerklassen zijn weggehaald maar de oude gebouwen op de campus blijven staan. Op 15 jaar tijd zijn er namelijk 300 leerlingen bijgekomen.

Het Laar telt vandaag zo’n 600 leerlingen. Die zaten tot voor kort als sardienen in een blik in containerklassen en oude gebouwen die dateren uit de jaren zeventig. Het was de komst van de buitenschoolse kinderopvang Kozze die voor een doorbraak zorgde in de bouwplannen van de school. De gemeente kocht een deel van een voetbalveld van de school en met dat extra geld werd de koepel van het gemeenschapsonderwijs over de schreef getrokken om meteen werk te maken van de nieuwbouwvleugel.

“We zijn enorm tevreden met het resultaat”, glundert directeur Marina De Schepper. “De nieuwe klassen zijn ruim en hebben veel lichtinval. Het geheel straalt ook rust uit. Onze leerkrachten merken al een groot verschil bij de leerlingen. Het verschil in comfort is hemelsbreed. We moeten hier geen schrik hebben dat plots de verwarming uitvalt. Ook de ouders kregen de voorbije week al een rondleiding en zijn onder de indruk. De architect heeft echt wel bijzonder goed werk geleverd om zo’n mooi gebouw neer te zetten terwijl elke euro twee keer moest omgedraaid worden.”

De nieuwbouw werd neergezet aan de straatkant. Hiervoor moest een verouderd gebouw waarin de keuken en de refter waren gehuisvest worden afgebroken. “In de nieuwbouw werd een nieuwe refter met een moderne keuken voorzien. Na twee jaar onderbreking zullen we vanaf 1 januari terug warme maaltijden kunnen aanbieden”, vervolgt De Schepper. “De refter is polyvalent. Alle tafels kunnen opgeplooid worden zodat deze dienst kan doen als binnenspeelruimte voor de kleuters bij slecht weer. Verder is er plek voor de administratieve medewerkers én 14 nieuwe klassen voor de lagere school. Alle leerjaren van het eerste tot het vierde beschikken nu over drie klassen. Daarnaast is er nog een zorgklas en een e-point waar leerlingen in klasverband aan de computer kunnen plaatsnemen.”

In een volgende fase wordt er nog een speeltuin aangelegd. Die wordt gedeeld met de buitenschoolse kinderopvang Kozze die in januari klaar moet zijn. De speeltuin zal in het weekend ook voor iedereen worden opengesteld. “Het is mooi meegenomen dat de kinderen van onze school via een paadje recht naar de kinderopvang kunnen wandelen en niet meer de straat op moeten gaan”, vindt de directeur. “Er komt ook nog een wandelweg naar ’t Zwen en de Tassijnsstraat.”

Ook is er voortaan een nieuwe inkom voor de school. Het nieuwe gebouw heeft een grote doorsteek die niet alleen dienst doet als hoofdingang maar ook als schuilplek bij regen.