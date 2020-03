Harry en Lenny willen 100.000 T-shirts verkopen ten voordele van de horecasector Leen Belpaeme

19 maart 2020

15u38 2 Zwijndrecht De gevolgen van het coronavirus beginnen ondertussen voelbaar te worden in verschillende sectoren. Onder meer de horeca moest de deuren sluiten, maar tegelijkertijd is er ook veel solidariteit. Na de friturist uit Oostende die een steunfonds opricht voor de horecasector willen ook Harry Joos en Lenny Poppe van b-texted uit Zwijndrecht hun steentje bijdragen. Ze willen dat doen door 100.000 T-shirts verkopen, waarbij er telkens 6 euro naar een fonds gaat voor zelfstandigen.

“We hebben zelf een ontwerp opgemaakt waarbij mensen een T-shirt kunnen kopen met hun eigen postcode. We vragen 19 euro voor een exemplaar en storten 6 euro naar een fonds voor zelfstandigen. Op die manier willen we de ondernemers in de horeca steunen die nu door een moeilijke periode gaan. Wij verkopen promotiemateriaal en hebben nu ook minder werk, maar er zijn heel wat collega’s die nog veel zwaarder getroffen worden”, vertelt Harry Loos. Harry en Lenny zullen de T-shirts drukken en opsturen naar de mensen die een exemplaar bestellen. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar bestellen via de webshop van het bedrijf. “We hebben al andere producten offline gehaald. We starten binnenkort met een nieuwe actie ten voordele van de zorgsector. Er is een groot draagvlak om de mensen in de zorgsector extra te steunen.”

Alle info via www.b-texted.be of info@b-texted.be