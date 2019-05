Harley Davidson Ladies rijden ‘strippend’ rond voor kinderziekenhuis Kristof Pieters

24 mei 2019

09u33 0 Zwijndrecht De Antverpia Chapter van Harley Davidson, met het clubadres in Melsele, heeft een opmerkelijke rondrit georganiseerd. De vrouwelijke bikers pakten uit met een ‘Striprit’ voor het goede doel. Maar wie dacht aan schaars geklede vrouwen was eraan voor de moeite. De Harley Davidson Ladies waren namelijk verkleed als stripfiguur.

De Striprit werd georganiseerd door Fabienne Blomme akka Pluim en Myriam Hofkens akka Myriam H. van het Antverpia Chapter van Harley Davidson. “Binnen het wereldwijde netwerk van Harley Davidson is er een kleinere afdeling die enkel de dames vertegenwoordigd die meerijden of zelf op de motor zitten”, legt Myriam uit. “Het doel van deze rit was niet alleen om een gezellige dag door te brengen met gelijkgestemde zielen, maar ook om geld in te zamelen voor het goede doel. Pluim, die net vorig jaar een stevige chemo te verduren kreeg om haar genealogische kanker te overwinnen, had kennisgemaakt met een 9-jarig jongetje Ferre, dat helaas zijn hersentumor niet overleeft heeft. “Daarom werd gekozen om de opbrengst van deze rit te schenken aan de afdeling kinderoncologie van een Antwerps ziekenhuis”, klinkt het. Pluim en Myriam mochten maar liefst 53 motorrijders en een vijftal bijrijders verwelkomen.

Wat aangekondigd werd als de ‘Striprit’ bleek ter plaatse een knipoog te zijn naar de wereld van striphelden. De organisatoren hadden zichzelf verkleed als stripfiguur. De rit startte in de Zwijndrechtse kmo-zone Westpoort bij American Lifestyle, de grootste verdeler van Harley Davidson in de regio. Op het einde van de rit werden in Olsene de verwachtingen van de deelnemende dames alsnog volledig ingelost met een professionele mannelijke stripper. “Er is de perceptie dat bikers luidruchtige en een beetje vreemde wezens zijn, maar we zijn enkel maar gewone mensen met een hobby”, zeggen Pluim en Myriam nog. “Onze boodschap is vooral dat ook wij een hart hebben voor wie het moeilijk heeft.”