Gratis herbruikbaar mondmasker voor alle inwoners boven 12 jaar Kristof Pieters

30 april 2020

12u27 1 Zwijndrecht Het gemeentebestuur van Zwijndrecht gaat een katoenen, herbruikbaar mondmasker aankopen en verdelen voor elke inwoner ouder dan 12 jaar. Hiervoor werd ingetekend voor een groepsaankoop van provincie Antwerpen. In totaal zal de gemeente een voorraad van zo’n 17.000 mondmaskers bestellen.

De aankoop gebeurt in de loop van volgende week. Wanneer de mondmaskers uiteindelijk in de brievenbussen zullen vallen is nog niet duidelijk. Daarover zal de gemeente communiceren als de leverdatum van de leverancier bekend is. Elk gezin zal automatisch het juiste aantal mondmaskers toebedeeld krijgen.

Bewust afgewacht

De gemeente heeft bewust de exitstrategie van de federale regering afgewacht om niet vooruit te lopen op de feiten en zeker geen foute beslissingen te nemen. “De Nationale Veiligheidsraad beloofde afgelopen vrijdag om voor elke inwoner een herbruikbaar stoffen mondmasker en twee filters te voorzien om te gebruiken in een zelfgemaakt mondmasker”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “Ondertussen werd wel duidelijk dat de federale overheid er tegen 4 mei niet in zal slagen om elke Belg van een mondmasker te voorzien. Nochtans wordt het vanaf dan voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht op het openbaar vervoer of op plaatsen waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. De gemeente neemt nu zelf het initiatief om ervoor te zorgen dat elke inwoner zo snel mogelijk een gecertificeerd mondmasker krijgt.”

Naaiactie

In afwachting van deze huis-aan-huis verdeling neemt Zwijndrecht deel aan de Nationale Naaiactie. Je vindt alle richtlijnen op www.maakjemondmasker.be. Vanaf 4 mei mogen stoffen- en garenwinkels hun deuren openen om de nodige materialen te verkopen. Je kan mondmaskers maken om jezelf, je buren, familie of vrienden te voorzien van de nodige mondmaskers. Je kan ook altijd een mondmasker kopen bij de lokale apotheker.