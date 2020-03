Gemeenteraad verplaatst naar donderdag 23 april Kristof Pieters

21 maart 2020

16u59 0 Zwijndrecht De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Zwijndrecht, die normaal zouden plaatsvinden op donderdag 26 maart, zijn verplaatst naar de volgende zitting op donderdag 23 april. Intussen is ook beslist om de vakantiekampen in de paasvakantie te annuleren.

Het gemeentebestuur annuleert dus alle inschrijvingen van sportactiviteiten, sportkampen, jeugdaanbod, workshops, uitstappen en de buitenschoolse kinderopvang Kobbe en Kozze. Ook de speelpleinwerking zal niet plaatsvinden tijdens de paasvakantie. Wie reeds betaald heeft voor activiteiten, krijgt zijn inschrijvingsgeld terug. Er wordt wel noodopvang georganiseerd voor kinderen van ouders die opvang nodig hebben.

Intussen hebben ook het gemeentehuis en de technische dienst de deuren gesloten. Enkel nog noodzakelijke dienstverlening is mogelijk op afspraak. Stel je bezoek uit als je niet dringend in het gemeentehuis of technische dienst moet zijn. De gemeentediensten blijven telefonisch en via e-mail wel bereikbaar. Weet ook dat je heel wat producten en diensten kunt aanvragen via het digitaal loket op de website.

Ook alle consultatiebureaus van Kind en Gezin zullen tot 3 april gesloten blijven. Ze organiseren zich nu om daarna de consultaties veilig te kunnen hervatten. Vaccinaties, gehoor- en oogtesten zullen dan voorrang krijgen. De komende twee weken gaat Kind en Gezin wel door met niet-fysieke dienstverlening. Ouders kunnen nog altijd vragen stellen via de K&G-Lijn, telefoon, mail, Skype en WhatsApp. Info: http://www.kindengezin.be