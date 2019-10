Gemeentehuis gooit de deuren open na ingrijpende verbouwingswerken Kristof Pieters

09 oktober 2019

13u06 1 Zwijndrecht Het gemeentehuis van Zwijndrecht zet zondag 13 oktober de deuren open voor het grote publiek. Inwoners worden uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe manier van werken.

Inwoners van Zwijndrecht kunnen sinds dit jaar terecht op één plek voor alle gemeentelijke diensten. Het Administratief Centrum werd volledig verbouwd. Alle publieksgerichte diensten zijn nu samengebracht. Iedereen moet eerst langs een snelbalie en wordt vervolgens doorverwezen naar een themabalie. Er zijn voortaan ook aparte en afgesloten gespreksruimten voor dossiers die meer privacy vereisen. Glazen wanden zorgen ervoor dat de veiligheid van de medewerkers gegarandeerd blijft.

Voor het personeel is het ook een grote verandering want niemand heeft nog een eigen bureel. Door de samensmelting van de gemeentelijke diensten en het Sociaal Huis was er een hele herschikking nodig.

Niet alleen het gebouw onderging een metamorfose maar ook de dienstverlening zelf veranderde. Er wordt nu gewerkt op afspraak en het e-loket op de website werd uitgebreid. Verder zijn er elektrische dienstfietsen aangekocht en heel wat voertuigen rijden op CNG of elektriciteit.

Gebouw in brand

Zondag kan het publiek tussen 11 en 16 uur eens een kijkje nemen achter de schermen. Men kan zijn eigen huis opzoeken in de digitale geografische database, je fiets laten graveren of tips verzamelen over ergonomisch werken zonder pijn in rug of schouders. In virtual reality kan men uit een brandend gebouw ontsnappen. Het bezoek wordt afgesloten met een drankje in het Faitrade-café. Voor kinderen is er aangepaste animatie. De toegang is gratis.