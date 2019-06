Gemeente voert alcoholperimeter in rond jeugdcentrum Den Trechter Kristof Pieters

18u40 2 Zwijndrecht Het gemeentebestuur van Zwijndrecht neemt een drastische beslissing om de overlast aan te pakken in de omgeving van jeugdcentrum Den Trechter. Op voorstel van de politie komt er een alcoholperimeter. Binnen die zone zal het verboden zijn om alcohol te consumeren. Door het nieuwe reglement kan men ook preventief optreden en zelfs ongeopende blikken of flessen alcohol in beslag nemen.

De maatregel komt er naar aanleiding van overlast bij fuiven in en rond het jeugdcentrum Den Trechter. Om de aanhoudende problemen kordaat te kunnen aanpakken, komt er nu een alcoholperimeter. Het gaat om een voorstel van de politie zelf dat op positief advies kan reken van de jeugdraad. De problemen doen zich zelden voor in het jeugdcentrum Den Trechter zelf maar wel daarbuiten. Het gaat om dronken jongeren die voor ze naar de fuif gaan, een ‘voordrink’ houden in het park achter de kerk. “Zij veroorzaken in de buurt heel wat overlast”, legt de politie uit. “Zij bevoorraadden zich met alcohol bij de nachtwinkels in de buurt en hangen vervolgens dronken rond in de omgeving. Ze veroorzaken daarbij natuurlijk veel lawaai. De lege blikjes of flessen worden zomaar weggegooid. Als gevolg van overmatig alcoholgebruik doen zich soms ook vechtpartijen voor.”

Burgemeester André Van de Vyver (Groen) wijst ook op de gevaren. “Al een keer of drie hebben we te maken gehad met het zogenaamde comazuipen waarbij jongeren volledig van de wereld waren en met een alcoholvergiftiging moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Met dit reglement kan de politie preventief optreden.” Concreet mag de politie ook ongeopende blikken of flessen alcohol in beslag nemen wanneer de agenten van oordeel zijn dat er risico op overlast bestaat. Dit gebeurt dan wel alleen als de betrokkene al in staat is van openbare dronkenschap.

De alcoholperimeter wordt nu ingevoerd in Dorp West vanaf het kruispunt met de Adrien Van Roeyenstraat tot het kruispunt met de Polderstraat, de Richard Orlentstraat vanaf Dorp West tot het kruispunt met de Kerkhofstraat, de gemeentelijke parkings 1 en 2, het geboortepark, de begraafplaats en de boomgaard, de Michel Vergauwenstraat en het Vredespark.

Uitzondering toegestaan

Het alcoholverbod wordt ingevoerd voor een proefperiode van 1 jaar en is van kracht van 22 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens binnen de vastgelegde perimeter. Het verbod geldt niet voor de horeca rond de kerk en het terras van het jeugdhuis. Er kan ook een uitzondering worden toegestaan bij evenementen maar daarvoor moet de burgemeester wel eerst zijn goedkeuring geven.

Er word verwacht dat dit alcoholverbod een duidelijke positieve invloed zal hebben op deze buurt. Inbreuken zullen via het GAS-reglement bestraft worden. De administratieve geldboete bedraagt maximum 250 euro, of 125 euro indien het een minderjarige betreft tussen de 14 en 18 jaar. “Maar het is niet de bedoeling om nu iedereen te gaan beboeten die met een geopend blikje bier rondloopt”, benadrukt Van de Vyver. “Het is ons om de overlast en de gezondheid van de jongeren te doen. De sanctionerende ambtenaar krijgt daarom de opdracht om bij minderjarigen preventie centraal te stellen. Aan jonge overtreders kan bijvoorbeeld een gesprek met de preventiedienst Drugpunt Waas worden aangeboden. Ook kan men met de ouders rond de tafel gaan zitten.”

Bij de buurtbewoners wordt tevreden gereageerd. Mariëtte Voogd voert al jaren strijd tegen de problematiek, als bewoonster en gemeenteraadslid voor Vlaams Belang. “Vooral de sterke drank is de boosdoener”, weet ze. “Ik heb al tieners van 13 en 14 jaar ladderzat zien rondlopen. Ze laten de drank door oudere jongeren kopen in de nachtwinkels. Dit reglement is een stap in de goede richting maar eigenlijk zou men de nachtwinkels beter sluiten als er fuiven plaatsvinden in Den Trechter.”