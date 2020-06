Gemeente stelt inwoners gerust: “Mondmasker wijkt af van beschrijving maar is kwalitatief in orde” Kristof Pieters

13 juni 2020

12u20 1 Zwijndrecht Alle inwoners van Burcht en Zwijndrecht zouden voorbije week een mondmasker in de bus moeten hebben gekregen. De gemeente kreeg wel al heel wat vragen omdat de maskers afwijken van de beschrijving in de gebruiksaanwijzing. Er zijn inderdaad afwijkingen maar de gemeente verzekert dat alle mondmaskers kwalitatief in orde zijn.

Sinds woensdag was een team van gemeentepersoneel en vrijwilligers druk bezig geweest om de enveloppen met mondmaskers en filters in de brievenbus van alle inwoners van Zwijndrecht en Burcht te posten.

Vrijdagmiddag zijn de laatste straten van Burcht bedeeld. Alle enveloppen met mondmaskers hebben dus hun bestemming bereikt. Wie toch niets heeft ontvangen, moet zelf dus een seintje geven. Het is namelijk mogelijk dat de enveloppen niet in de bus geraakten. Er is dan steeds aangebeld, maar als er niemand thuis was, zijn de enveloppen terug mee genomen.

Afwijking

De gemeente heeft moeten vaststellen dat het ontvangen mondmasker niet volledig klopt met de beschrijving op de gebruiksaanwijzing. De mondmaskers zijn wit en hebben geen gekleurde voorkant. Er zit ook geen stijve buigbare strip in zoals vermeld. “Ondanks dit zijn de mondmaskers wel kwalitatief volledig in orde”, klinkt het. “We kregen vragen over de kwaliteit en kunnen garanderen dat mondmaskers voldoen aan de standaard certificatie, die geldig is voor alle mondmaskers voor niet-medisch gebruik.” De gemeente kreeg soms ook de opmerking dat het mondmasker te groot is. “Wij hebben gekozen voor één unisex maat die door iedereen kan gebruikt worden. Is het mondmasker te groot, dan kun je dit eenvoudig aanpassen door een klein steekje te geven aan de aanhechting van de elastiekjes en de elastiekjes iets kleiner te maken.”

Federale mondmaskers

Vanaf maandag 15 juni start de verdeling van de mondmaskers die de federale overheid ter beschikking stelt aan de inwoners. De mondmaskers zijn gratis af te halen bij één van de 7 lokale huisapothekers in Burcht en Zwijndrecht. Om een stormloop te vermijden is een vast verdeelschema opgesteld. De gemeente vraagt dit zoveel als mogelijk te respecteren. 1 persoon mag de maskers halen voor het hele gezin. Breng wel een identiteitskaart mee.

maandag 15 juni: 75 jaar en ouder (geboren in 1945 of eerder)

dinsdag 16 juni: 67 jaar en ouder (geboren in 1953 of eerder)

woensdag 17 juni: 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of eerder)

donderdag 18 juni: 55 jaar en ouder (geboren in 1965 of eerder)

vrijdag 19 juni: 50 jaar en ouder (geboren in 1970 of eerder)

maandag 22 juni: 45 jaar en ouder (geboren in 1975 of eerder)

dinsdag 23 juni: 40 jaar en ouder (geboren in 1980 of eerder)

woensdag 24 juni: 35 jaar en ouder (geboren in 1985 of eerder)

donderdag 25 juni: 30 jaar en ouder (geboren in 1990 of eerder)

vrijdag 26 juni: iedereen