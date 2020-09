Gemeente start met inwonerspanel: “De stille meerderheid ook een stem geven” Kristof Pieters

07 september 2020

11u02 0 Zwijndrecht Het gemeentebestuur van Zwijndrecht gaat een inwonerspanel samenstellen om een vinger aan de pols te houden. Het panel bestaat uit een groep willekeurig gekozen inwoners die als klankbord dienen voor het beleid.

Er worden 1.600 inwoners geselecteerd die binnenkort een uitnodiging in de bus krijgen. De bedoeling is dat er uit die groep 378 genodigden zich inschrijven. Dat is het minimumaantal voor een correcte en representatieve bevraging. De gemeente wil het inwonerspanel een drietal keer per jaar bevragen. “Ze kunnen zowel online als telefonisch deelnemen, wat niet langer duurt dan zo’n 7 minuten”, luidt het. “We willen immers ook niet dat het panel ‘overbevraagd’ gaat worden.” De gemeente werkt hiervoor samen met het onderzoeks- en adviesbureau Public Minds. Deelnemen is wel enkel mogelijk als je hiervoor wordt uitverkoren. De leden moeten ook minimum 16 jaar zijn.

Willekeurig gekozen

“Het contact met onze inwoners is heel belangrijk”, vindt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “We willen weten wat er leeft in de gemeente zodat we de juiste keuzes kunnen maken. Om de vinger aan de pols te houden, starten we daarom deze maand met een inwonerspanel. Deze groep van willekeurig uitgekozen inwoners zullen hun mening en advies kunnen geven over thema’s zoals dienstverlening, mobiliteit, sport of cultuur. Dit kan zijn als klankbord om te zien of er een draagvlak bestaat voor een bepaalde maatregel maar ook als inspiratiebron, luisteren welke ideeën er leven in onze gemeente.”

Stille meerderheid

Het uitbreiden van participatie is een prioriteit die werd vastgelegd in de beleidsnota 2019 - 2024 van deze bestuursploeg. In het verleden zorgden een aantal verkeersingrepen zoals het plaatsen van slagbomen en knippen van straten voor heel wat opschudding. “Het is echter niet de bedoeling om elke ingreep te toetsen aan het inwonerspanel maar het kan wel nuttig zijn als dit bijvoorbeeld een impact heeft op de hele gemeente”, legt Van de Vyver uit. “We horen meestal enkel de ‘roepers’ maar met dit initiatief willen we de stille meerderheid bereiken.”

Meer inspraak

De gemeente zet ook op andere vlakken in op meer inspraak. Het vragenmoment voor burgers op de raden en in de commissies en de mogelijkheid om verzoekschriften in te dienen, bestaan al geruime tijd. Door een aanpassing van het huishoudelijk reglement, krijgen inwoners nu ook het recht om voorstellen en vragen op de agenda van de raad te zetten.