Gemeente moet op zoek naar vervanger voor korpschef Frank Noens Kristof Pieters

28 april 2020

15u13 1 Zwijndrecht De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft de vacature voor de functie van korpschef vacant verklaard. Frank Noens (63) zwaait eind dit jaar af om van zijn pensioen te genieten.

Frank Noens ging in 2007 aan de slag als korpschef van de lokale politie Zwijndrecht. Hij volgde toen hoofdcommissaris Ronald Piedfort op en had toen al een rijkgevulde politiecarrière achter de rug. Hij startte in 1979 als politieagent in Wilrijk en diende achtereenvolgens in de korpsen van Antwerpen, Kapellen, Mortsel, Ranst en Schoten. In laatstgenoemde gemeente was hij sinds 2004 aan de slag als adjunct-korpschef. Frank Noens doceerde ook aan het politieopleidingscentrum deontologie, gemeenschapsgerichte politiezorg en actieplannen.