Gemeente koopt schans Halve Maan aan, visclub mag blijven

21 mei 2020

De gemeente Zwijndrecht heeft de schans Halve Maan aangekocht. Het gaat om de visput en een weiland. Intussen is ook beslist om het voormalige fort Sint-Marie aan te kopen. Achterliggend idee is om de groene fortengordel op de grens van de gemeente te vrijwaren.

Zwijndrecht heeft niet zoveel groene ruimte en dus wil de gemeente optimaal gebruik maken van de voormalige forten op het grondgebied. Langsheen de gemeentegrens liggen er maar liefst drie: het fort Sint-Marie, het fort van Zwijndrecht en het fort van Kruibeke. Tussen het fort Sint-Marie en het fort van Zwijndrecht is er ook nog een restant van een defensieve dijk waar zich de schans Halve Maan bevindt.

Burgemeester André Van de Vyver (Groen)

“We willen met de aankoop vooral zorgen dat deze groene omgeving voor het nageslacht bewaard blijft”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “We zijn nu volop bezig met de opmaak van een RUP om de gebieden met elkaar te linken zodat er een groene as ontstaat van noord naar zuid.”

Defensieve dijk

In 2001 kocht de gemeente Zwijndrecht reeds de oude verdedigingsdijk aan de Halve Maan. Het volledige zuidelijk deel is een Beschermd Landschap. De volledige dijk is vrij toegankelijk voor wandelaars en gedeeltelijk voor fietsers. De dijk diende om het gebied te beschermen tegen overstroming. De schansen Halve Maan en Put van Fien moesten de wegen naar Kallo en Melsele bijkomend beschermen.

Schans Halve Maan

In 1953 raakte de schans zwaar beschadigd door een overstroming en werd de binnenzijde afgegraven voor het vullen van zandzakjes. Op de vrijgekomen terreinen kregen slachtoffers van de overstroming de toelating om tijdelijk een onderkomen op te richten. Zo staan er nu ook privéwoningen op het terrein. De omwalling van de schans is vrijwel volledig verdwenen. Enkel aan het bruggenhoofd is nog een restant te vinden. In 2005 werd de visput Half Maan samen met een weiland te koop aangeboden aan de gemeente. Het gemeentebestuur is toen niet ingegaan op dat aanbod. In 2008 stond de visput en het weiland opnieuw te koop. Het gemeentebestuur was toen wel bereid dit aan te kopen maar viste net achter het net. Nu kwam het domein van 16.452 m2 opnieuw te koop en is er wel een akkoord gesloten voor 45.000 euro. De eigenaars vragen wel dat de visclub haar activiteiten kan verder zetten.

Slib licht vervuild

Voor zover gekend werd de vijver in haar meer dan 100-jarig bestaan nooit geruimd. Uit een waterbodemonderzoek blijkt dat er een lichte verontreiniging aanwezig is met PAK’s (polyaromatische koolwaterstoffen) en zware metalen (cadmium) in het slib. Er bevindt zich naar schatting zowat 10.000 m³ in de vijver. Dit slib kan door de verontreiniging niet zomaar afgevoerd worden naar een andere locatie maar het mag wel op de oevers van de vijver worden gestort. Het slib afvoeren en laten verwerken zou makkelijk 400.000 euro kunnen kosten. Aangezien er geen probleem is met verzanding, wil de gemeente het vijverslib voorlopig laten zitten.