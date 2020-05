Gemeente bestelt 18.000 mondmaskers, levering eind deze maand verwacht Kristof Pieters

09 mei 2020

15u48 0 Zwijndrecht De gemeente heeft de aangekondigde bestelling herbruikbare mondmaskers geplaatst, goed voor een investering van zo’n 30.000 euro. Het gaat over 18.000 stuks in witte katoen. De levering zal pas eind mei of begin juni zijn.

Alle mondmaskers hebben hetzelfde unisex-model en zijn individueel in papier verpakt. Ze zijn voorzien van een elastiek en geschikt voor het plaatsen van een filter.

Leverdatum nog onduidelijk

De mondmaskers zijn besteld via een groepsaankoop van provincie Antwerpen. Wanneer ze effectief worden geleverd is nog onduidelijk. Volgens de leverancier zou de bestelling in China tegen 22 mei afgewerkt moeten zijn. Daarna komt het met een vliegtuig onze richting uit.

Vanaf dat de mondmaskers zijn aangekomen zal de gemeente ze zo snel mogelijk van deur tot deur bedelen. Wanneer dit juist zal gebeuren is dus nog onduidelijk. Vermoedelijk zal het dan einde mei, begin juni zijn. De gemeente zal hierover communiceren vanaf deze data concreet zijn. Over de eventuele levering mondmaskers van de federale overheid heeft de gemeente nog geen informatie ontvangen.

Mondmasker verplicht op de Zwijndrechtbus

Sinds maandag 4 mei zijn mondmaskers op het openbaar vervoer wel al verplicht. Dat geldt ook voor de Zwijndrechtbus. Wie geen makser draagt zal door de chauffeur geweigerd worden om op te stappen. Chauffeurs rijden uiteraard zelf ook met mondmasker. Wie nog geen mondmasker heeft, kan in afwachting al neus en mond bedekken met een sjaal of een bandana.