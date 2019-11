Geen fietspaden mogelijk, dus zone 30 op N70 Kristof Pieters

22 november 2019

18u23 1 Zwijndrecht Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Zwijndrecht slaan de handen in elkaar om de doortocht van de N70 in het centrum verkeersveiliger te maken. Er komt een opvallende en drastische ingreep. De gewestweg zal tussen de Polderstraat en de Adrien Van Roeyenstraat namelijk een zone 30 worden.

Momenteel is er al een variabele zone 30 ter hoogte van het zebrapad aan de Schoolstraat maar binnenkort zal het hele stuk vanaf de pastorie tot aan de Van Roeyenstraat dus permanent een snelheidsregime krijgen van 30 km/uur. “Dat moet de leefbaarheid en de veiligheid in het centrum verbeteren”, legt burgemeester André Van de Vyver (Groen) uit. “Op dit deel van de N70 zijn geen gescheiden fietspaden. Nu rijden fietsers vaak op het voetpad en aan de kerk rijden ze achter de paaltjes. In de spits staan er meestal files en is het gevaar beperkt maar er wordt soms ook harder gereden en dan komt de veiligheid van de zwakke weggebruikers wel in het gedrang.”

Alternatieven zijn er volgens de burgemeester niet. “Omrijden via het Vredespark doen fietsers toch niet en een fietspad aanleggen is onmogelijk omdat er te weinig plaats is. We kunnen dus enkel maatregelen nemen om de snelheid te temperen.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer volgt deze redenering en zal binnenkort werken uitvoeren om het nieuwe snelheidsregime te accentueren. Het gaat om fietssuggestiestroken op het wegdek om de plaats van de fietser in het verkeer zichtbaarder te maken. Verder wordt een nieuw zebrapad aangebracht ter hoogte van de Verbrandendijk nr. 32. Al deze ingrepen zullen ongeveer vier werkdagen duren. De werken zullen gebeuren met een mobiele werf. Verkeer kan beurtelings langs de werf passeren. Na de werkuren is er geen hinder.

Politie houdt toezicht

Het is heel uitzonderlijk dat een gewestweg een permanente zone 30 krijgt. Zodra de werken zijn uitgevoerd, is het opletten geblazen want de politie zal toezicht houden op het respecteren van de zone 30. “We zijn niet uit om boetes uit te delen maar mensen moeten wel begrijpen dat ze hier trager moeten rijden omwille van de veiligheid”, zegt Van de Vyver nog.

Het is trouwens niet alleen opletten op de N70 want ook op de rest van het grondgebied wil de gemeente een zone 30 invoeren in alle woonwijken. Dit is intussen al gebeurd in het gebied tussen de N70 en E34. De zone 30-borden zijn daar overal reeds geplaatst. Daarnaast zijn er heel wat fietsstraten aangeduid. Daar geldt eveneens een snelheidslimiet van 30 km/uur en bovenop is daar een verbod om fietsers in te halen.