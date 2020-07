Geen evenementen meer tot eind augustus, ook Sportcentrum Den Draver sluit deuren Kristof Pieters

29 juli 2020

20u33 0 Zwijndrecht Het college van Zwijndrecht heeft een aantal bijkomende beslissingen genomen om het coronavirus in te dijken. Alle evenementen in de gemeente zijn tot eind augustus geannuleerd. Het gaat hier zowel over de eigen gemeentelijke initiatieven zoals straatconcerten als over private initiatieven zoals wijkfeesten en sportwedstrijden.

Voor de periode na augustus annuleert de gemeente alvast alle zelf georganiseerde evenementen. Het gaat onder meer om de Buitenspeeldag op 19 september en de veejaarmarkt op 6 oktober. De gemeente raadt verenigingen en externe organisatoren aan om hetzelfde te doen. “Een evenement vraagt veel voorbereiding en er is momenteel geen perspectief op wanneer er terug evenementen zullen mogen plaatsvinden”, klinkt het.

De gemeentelijke Zowiezo-speelpleinwerking en de omnisportkampen gaan wel door. Zij vallen niet onder de algemene maatregelen omdat daar strenge protocollen aan zijn gekoppeld.

Sportcentrum gesloten

Sportcentrum Den Draver blijft nog zeker tot en met 31 augustus gesloten voor verenigingen en particulieren. De speeltuinen en speelterreintjes blijven voorlopig open. Ook hier geldt uiteraard de mondmaskerverplichting voor +12-jarigen. Om de situatie veilig te houden wordt het aantal gelijktijdig aanwezige personen op of rond het speelterrein beperkt tot maximum 10 personen (ongeacht hun leeftijd).

De gemeentelijke dienstverlening blijft doorlopen. Er wordt wel gevraagd om niet-dringende bezoeken aan het gemeentehuis uit te stellen en enkel langs te komen voor hoogdringende en noodzakelijke zaken.

Streng toezicht

De gemeente schrijft de horeca-uitbaters in Zwijndrecht apart aan met een dringende oproep om mee hun schouders te zetten onder de maatregelen. “Hou daar ook als klant rekening mee en respecteer de geldende maatregelen”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “Ook al doet de horeca zijn uiterste best om alles coronaproof te houden, het is en blijft een potentiële ‘superverspreider’ van het coronavirus als de maatregelen niet gevolgd worden. De politiediensten zullen hierop strenger controleren.”