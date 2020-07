Geen clusters van besmettingen, individuele contacten met mensen uit Antwerpen wellicht oorzaak van positieve test bij acht inwoners Kristof Pieters

24 juli 2020

14u18 0 Zwijndrecht Het gemeentebestuur van Zwijndrecht gaat voorlopig geen bijkomende beperkingen opleggen bovenop de nieuwe federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. “Er is voorlopig geen sprake van een broeihaard of lokale opflakkering”, klinkt het.

Met een risicofactor van 42 zit Zwijndrecht boven de alarmdrempel van 20 maar volgens het gemeentebestuur geeft dit cijfer een vertekend beeld. “We houden het aantal coronabesmettingen nauwlettend in het oog”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “Hiervoor staan we in contact met het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Dit verzekert ons dat er in onze gemeente momenteel geen sprake is van een broeihaard of lokale opflakkering. Er zij momenteel 8 besmette inwoners. De cijfers lopen wel enkele dagen achter, waardoor we steeds op onze hoede moeten zijn. Voorlopig hebben wij geen weet van aanwijsbare oorzaken van de toename. Er is alleszins geen cluster van besmettingen. Vermoedelijke gaat het om individuele contacten die er geweest zijn in de stad Antwerpen, waar het aantal besmettingen sterk de hoogte ingaat.”

De gemeente voert daarom voorlopig geen extra maatregelen in. “Hopelijk kan dat zo blijven. Maar de besmettingscijfers moeten omlaag. Daarom vragen we iedereen om verstandig te zijn, discipline aan de dag te leggen, de regels zo strikt mogelijk op te volgen en vooral het aantal contacten te beperken.”