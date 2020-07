Geen billboards maar kunst in het straatbeeld Kristof Pieters

07 juli 2020

15u59 1 Zwijndrecht De cultuurdienst van de gemeente Zwijndrecht pakt uit met een origineel initiatief. Aangezien er geen evenementen op de agenda staan en dus ook geen affiches met aankondigingen voor activiteiten, worden de straten tijdens de zomermaanden opgefleurd met werken van lokale kunstenaars.

De werken zijn opgehangen in de vitrinekasten van het straatmeubilair. “Normaal gebruiken we die om lokale activiteiten aan te kondigen”, klinkt het. “In tijden van corona zijn er echter geen affiches om op te hangen. In plaats van ze leeg te laten staan, konden we ze beter gebruiken om de straten met kunst te versieren tijdens de zomermaanden.” Er is onder meer werk te zien van Joke Van Canneyt, Nelle De Maeyer, GRiNT, Karin Verhelst, Kristo & Kristo, Pieter De Decker en David Torres. De billboards staan verspreid in Burcht en Zwijndrecht.