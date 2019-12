Geefwinkel en gemeente slaan handen in elkaar voor kerstdiner voor mensen in armoede Kristof Pieters

29 december 2019

12u43 1 Zwijndrecht Vrijwilligers van de geefwinkel ‘Feniks’ hebben zaterdag voor de eerste maal een kerstdiner georganiseerd voor mensen in armoede. De honderd plaatsen waren op drie dagen tijd ingevuld. Armoedebestrijding is in het nieuwe meerjarenplan opgenomen als topprioriteit. “Bij elke beleidsbeslissing gaan we voortaan ook een ‘armoedetoets’ doen om te zien wat het effect ervan is voor inwoners die het niet zo breed hebben”, zegt schepen Veerle Beernaert.

Geefwinkel Feniks werd vier jaar geleden opgestart tijdens de vluchtelingencrisis, maar groeide uit tot een initiatief waar alle maatschappelijk kwetsbare mensen terecht kunnen. “We zorgen voor gratis kledij, maar ook voor kleine huisraad en speelgoed voor kinderen”, zegt coördinator Ingrid Pierré. “De geefwinkel is echter ook een ontmoetingsplaats. Daarom dat het idee rijpte om eens een kerstdiner te organiseren.”

Feniks kreeg hiervoor de steun en financiering van de gemeente. Afgelopen zaterdag verzamelden een honderdtal mensen in ontmoetingscentrum ’t Waaigat in Burcht. Ze kregen er niet alleen een heerlijk driegangendiner voorgeschoteld, maar elk gezin kreeg ook een cadeaupakket met handdoeken mee naar huis en voor de kinderen was er een vissenspel waarbij ze een cadeautje konden winnen. “De kerstperiode is voor veel mensen een fijne en gezellige periode met familie en vrienden en lekker eten en cadeautjes”, zegt schepen voor Armoedebestrijding Veerle Beernaert (Groen). “Voor mensen in armoede is het echter vaak een confronterende, moeilijke en eenzame periode, omdat aan al deze verwachtingen niet kan voldaan worden. Om die reden ondersteunen we graag initiatieven die zich richten op verbinding en op mensen in armoede. In onze gemeente telt iedereen mee. Ook tijdens de feestdagen.”

Armoedetoets

De initiatiefnemers stellen vast dat de nood bijzonder hoog is. “We hadden een honderdtal beschikbare plaatsen en die waren op drie dagen tijd al ingevuld”, vult Ingrid Pierré aan. Zwijndrecht en Burcht scoorde in 2014 hoog op het vlak van kinderkansarmoede en kwam zelfs in aanmerking voor een subsidie om dit fenomeen te bestrijden voor de periode 2014-2019. Dit verbaasde velen. Zwijndrecht wordt niet snel geassocieerd met armoede. “Armoede is vaak niet zichtbaar”, legt schepen Beernaert uit. “Bij de inschrijvingen voor dit kerstdiner waren opvallend veel gezinnen met kinderen. Het gaat om 44 volwassenen en 59 kinderen. Dat toont nogmaals aan dat ook kinderarmoede een groot aandachtspunt moet zijn. Armoedebestrijding is in ons bestuursakkoord en het meerjarenplan dan ook een prioriteit. In onze gemeente hebben mensen met een laag inkomen een Z-pas waarmee ze tot 75 procent vermindering krijgen op allerlei activiteiten, kinderopvang, jeugdbeweging of sportclub maar ook de maximumfactuur op school. Er is echter soms nog teveel een drempel om deze pas te gebruiken en daar gaan we zeker aan werken. Verder zal er bij elke belangrijke beleidsbeslissing ook een zogenaamde ‘armoedetoets’ gebeuren. We zullen daarbij telkens de financiële consequenties nagaan voor mensen die het niet zo breed hebben. Voor deze legislatuur zijn er ook extra middelen vrijgemaakt voor armoedebestrijding. Volgend jaar wordt een opbouwwerker aangeworven voor een periode van drie jaar en ook de oprichting van een sociaal restaurant wordt onderzocht.”