Fietsparcours leert kinderen handelen in het verkeer Kristof Pieters

13 november 2019

14u57 1 Zwijndrecht De gemeente creëerde samen met de drie lagere scholen een fietsparcours voor lagereschoolkinderen. Eén parcours maakt een lus in Zwijndrecht, een tweede parcours ligt in Burcht. Een definitieve bewegwijzering komt er pas als de Oosterweelwerken achter de rug zijn.

Het parcours wil kinderen de verschillende handelingen doen oefenen die je uitvoert tijdens het fietsen zoals voorsorteren, links afdraaien, een spoorweg oversteken,...

Zowel in de vrije tijd als tijdens de schooluren kan dit parcours dienen voor fietseducatie. Het wordt onder andere gebruikt voor het fietsexamen in het zesde leerjaar of als voorbereiding voor een fietsuitstap van de jeugdbeweging of een lager leerjaar.

Het gaat over een proefopstelling zodat de gemeente het parcours nog kan bijsturen nadat het geëvalueerd wordt door de scholen of als er wegenwerken plaatsvinden.

Definitieve wegwijzers komen er pas als de Oosterweelwerken achter de rug zijn. Dan zullen er op bepaalde punten ook borden hangen met uitleg op kindermaat.