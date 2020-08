Fietspad tussen Verbrandendijk en Zandstraat wordt vernieuwd, tegen oktober ook verlichting Kristof Pieters

10 augustus 2020

10u02 1 Zwijndrecht Tussen 17 augustus en 26 augustus zal het fietspad langsheen de Laarbeek tijdelijk afgesloten worden. Dit fietspad verbindt de N70/Verbrandendijk met de Zandstraat. In samenwerking met Lantis en de stad Antwerpen wordt in een eerste fase nieuwe asfaltering gelegd.

Er is een omleiding voorzien via de Alfred Oststraat. Deze omleiding zal met de nodige signalisatie voor de fietser in beide richtingen worden aangeduid. In een tweede fase wordt openbare verlichting geplaatst. Fluvius heeft deze werken gepland in oktober. Voor het ingaan van het winteruur zal het fietspad verlicht zijn.